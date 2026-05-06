Pubill reclama su sitio en el Mundial

Lo de Pubill como central no se lo imaginó nadie. Si acaso Simeone, porque hasta que firmó con el Atlético se había desempeñado como lateral tanto en sus añejos clubes como con la selección Sub-21. El imaginario del Cholo se activó en cuanto vio su altura, corpulencia y velocidad y se dio cuenta de que la temporada era larga y tal vez necesitaría un central de garantías para paliar sanciones, lesiones… Y qué garantías. En apenas un año, Pubill ha pasado de jugar en Segunda con el Almería a mariscal del Atlético y derribar la puerta del Mundial con España.

Cabe recordar que su llegada fue el plan B del Atlético, que apostaba por Areso como principal candidato. Incluso estaba acordado el pago de la cláusula a Osasuna, pero finalmente se marchó al Athletic. Y ahí empezó a cambiar la vida de Pubill, que inició el curso como teórico recambio para Llorente y Nahuel Molina y lo termina como estandarte en el eje de la zaga. La conversión comenzó ya en pretemporada, cuando Simeone le puso como central desde el primer entrenamiento en Los Ángeles de San Rafael.

Su crecimiento se ha gestado a dos velocidades. Rápido, porque en una temporada se ha adueñado del puesto en todo un Atlético de Madrid viniendo de Segunda, y algo pausado en el tiempo, pues el catalán siguió durante meses un plan de acción para adaptarse al centro de la defensa. Apenas disputó 37 minutos hasta finales de noviembre, pero ante el Inter cambió todo. Dominó la escena y acabó derribando la puerta que las lesiones de Giménez y Le Normand dejaron entreabierta.

Por el camino se ha ganado incluso la convocatoria de Luis de la Fuente, que lo tenía en su última convocatoria. Está haciendo una gran campaña, pero no pudo jugar con su club el último partido y no era por el riesgo clásico de una molestia, era más importante. Ante esa situación hemos pensado en otro compañero, pero es un jugador importante», explicó el seleccionador. Ahora, sano y tras firmar una soberbia semifinal de Champions contra el Arsenal, Pubill pide sitio para el Mundial.

Simeone ya lo vaticinó hace meses. «Sigue en progresión continua. No tardará tiempo en llegar a la selección española. Puede jugar de lateral, de central, de tercer central… Tiene que mantener su humildad, alejarse de los periódicos y todas las palabras lindas que la prensa le van a ofrecer en este periodo y, cuando se aleje de todo eso, va a seguir manteniendo su trabajo de mucha paciencia», dijo el técnico argentino.

Las métricas señalan que el del Atlético mejora, tanto en juego aéreo como en duelos ganados, a Huijsen, Cubarsí y Laporte. Se postula Pubill como uno de los jugadores llamados a tener peso en el vestuario rojiblanco… Y la última obra de Simeone. Será uno de los pilares para el Atlético de la próxima década y oposita sellar el pasaporte este verano rumbo a Estados Unidos. Nadie se lo imaginaba a principio de temporada, pero Pubill pide su sitio en el Mundial.