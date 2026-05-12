Louzán: «De la Fuente es el seleccionador perfecto»

Rafael Louzán dejó muy claro que en la Real Federación Española de Fútbol no existe ni una sola duda con Luis de la Fuente. El presidente de la RFEF defendió públicamente al técnico riojano y aseguró que es «el seleccionador perfecto» para España de cara al Mundial que arrancará dentro de un mes en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante su intervención en los Desayunos Deportivos de Europa Press, Louzán quiso poner en valor tanto el perfil profesional como humano de De la Fuente. «Esto va de personas», vino a decir el dirigente gallego, que considera al seleccionador como una figura ideal para liderar a la campeona de Europa.

Además, destacó especialmente el recorrido del técnico dentro del fútbol español. Formado en clubes como el Athletic y el Sevilla, y con más de una década dentro de la Federación, Louzán recordó que De la Fuente conoce perfectamente tanto la casa como a la mayoría de jugadores que hoy forman el núcleo de la selección.

El presidente también desveló que la renovación del seleccionador, cerrada poco después de su llegada al cargo en diciembre de 2024, fue muy sencilla. Según explicó, ambas partes tenían muy claro que querían seguir caminando juntas y el acuerdo llegó prácticamente sin dificultades.

Con el Mundial ya a la vuelta de la esquina, Louzán reconoció que las expectativas alrededor de España son altísimas. Pero lejos de esconderse, transmitió plena confianza en el trabajo de De la Fuente. Cree que el técnico tiene ya en la cabeza el mejor equipo posible y destacó especialmente su capacidad para unir al grupo y generar un sentimiento colectivo muy fuerte dentro del vestuario.

También insistió en una idea que considera clave: la selección está por encima de cualquier club y representa una de las pocas cosas capaces de unir a todo un país alrededor del fútbol. Y ahí entiende que España llega ahora a los grandes torneos con una mentalidad diferente a la de otras épocas.

Por último, Louzán dejó claro que dentro de la Federación sienten que este Mundial puede ser muy importante. No solo por lo deportivo, sino también porque será la antesala del Mundial de 2030 que organizará España. Y en ese camino, el presidente no tiene dudas sobre quién debe liderar el proyecto: Luis de la Fuente.