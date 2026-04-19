La intrahistoria del impactante golpe sufrido por Fermín con Musso en el Metropolitano

Fermín López sufrió dos aparatosos golpes durante la pasada eliminatoria de Champions League contra el Atlético de Madrid. El primero antes de disputar el partido de ida en el Camp Nou con un corte en la frente y el segundo tras un golpe durísimo con Musso en el Metropolitano a la altura de la zona del bigote. En ambas ocasiones fue atendido por el cirujano plástico Jorge Planas. La historia no tiene desperdicio.

La vida está llena de casualidades y esta intrahistoria de Fermín López como protagonista es una de ellas. Esta historia comienza antes de disputarse el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League. Fermín López, durante el entrenamiento previo en la Ciudad Deportiva, sufre un aparatoso corte en la cabeza y es duda para jugar el partido.

Tras ese corte, el reputado doctor Jorge Planas acude a suturar la herida, le cose y logra que pueda jugar. Le coloca un vendaje en la frente y Fermín está apto para disputar el duelo. Aunque termina siendo suplente y disputando minutos en la segunda mitad.

Una semana después, en Madrid, el doctor Planas acude al hotel de concentración del Barcelona horas antes del duelo de vuelta ante el Atlético de Madrid para quitarle los puntos de aquel corte sufrido pocos días antes. Se le realiza un nuevo vendaje al jugador andaluz y juega de titular en el Metropolitano.

Fermín sufre un aparatoso golpe ante Musso

Antes de ese partido, sus compañeros bromean con el propio Fermín y le señalan que el apósito que tiene sobre la herida tiene mucha aura. Era en forma de L. Y afirman que gracias a él marcaría de cabeza el gol de la remontada. Y casi lo consigue el onubense. Lo que no sabían es que se llevaría un golpe muy desagradable.

El Barcelona, en agradecimiento por los servicios prestados al doctor Planas, le invitó al palco del Metropolitano para que presenciase el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions. Ya durante el partido, poco antes del descanso, Fermín sufre un aparatoso golpe contra Musso. El portero argentino impacta con los tacos de su bota sobre su cara.

Fermín, tras la eliminación, termina doblemente golpeado. Primero, por no poder estar en semifinales, y segundo, porque le dejaron abierta toda la zona del labio superior. Desde la base de la nariz hasta donde empieza el bigote. Una herida espeluznante.

El doctor Jorge Planas, que estaba casualmente en el estadio disfrutando del partido, es llamado por el club para que baje a vestuarios y vuelva a suturar a Fermín López. Casualidades de la vida. Dos veces al mismo jugador en una semana. Una en la ida y otra en la vuelta.

El doctor Planas le realizó la sutura a Fermín y no salió del estadio hasta bien entrada la madrugada. Mientras le cosían, el jugador del Barcelona rabiaba de dolor; no es para menos. Pero este reputado cirujano plástico, a pesar de las condiciones de ser un estadio de fútbol, lo hizo de maravilla, y a la mañana siguiente, ya en Barcelona, le realizó algunos ajustes para que quedase lo más estético posible. Una intrahistoria que dejó dolorido al jugador culé y que dejó a un héroe por el camino.