Lamar Odom, sin filtros: «Las drogas, esa era mi novia. Tenía una mujer y cocaína»

La vida le dio una segunda oportunidad a Lamar Odom en el año 2015. Después de jugar y brillar en la NBA con los Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol, se vio envuelto en numerosos problemas por su adicción a las drogas. Llegó a quedar inconsciente una noche en un prostíbulo tras consumir cocaína, opiáceos y pastillas de viagra en dos días de fiesta seguidos, pero los médicos pudieron salvarle tras ser hospitalizado de urgencia.

El ex jugador ha seguido un tratamiento para luchar contra esas adicciones y ahora se sincera como nunca antes en un documental que se llama ‘Lamar Odom: sexo, drogas y Kardashians’ y que verá la luz el próximo 2 de enero en FOX. Sin embargo, ya ha salido un tráiler con algunas de las declaraciones de Odom: «Las drogas, esa fue mi novia. Tenía una mujer y cocaína», explica el dos veces campeón de la NBA sobre las drogas y su relación con Khloe Kardashian, de quien se divorció en 2016.

El apoyo de Khloe Kardashian

Ambos llegaron a protagonizar juntos su propio reality, ‘Khloe & Lamar’. Se trataba de un matrimonio lleno de imperfecciones, y la hermana de Kim Kardashian era consciente del problema que su martido tenía con las drogas: «Fue parte de mi matrimonio, tuve que decírselo. No puedes ocultar eso para siempre». Visiblemente arrepentido, Odom no duda en agradecer el apoyo que recibió de Khloe, que no se alejó en ningún momento de su lado: «Le hice pasar por algo de mierda… y ella estuvo a mi lado».

Un Lamar Odom que también reconoce que no se conoce todo lo que le ha ido ocurriendo en sus años más negros: «Las cosas que creen que saben son una locura. Pero las historias que ustedes no conocen son realmente locas». De hecho, el que fuera jugador de baloncesto se define a sí mismo como «un milagro andante que ha engañado a la muerte».