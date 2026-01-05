Cómo se escribe reyes magos o Reyes Magos ¿mayúscula o minúscula?: la RAE lo deja muy claro

En España y otros países de tradición hispana, el día de Reyes se celebra el 6 de enero y, ante la proximidad de la fecha, muchas personas se preguntan si se escribe con mayúscula, Reyes Magos, o en minúscula, reyes magos, así que la RAE ha aclarado esta cuestión. Lo primero a tener en cuenta es que los Reyes Magos funcionan como antropónimos colectivos, es decir, nombres propios que identifican a un grupo concreto de personas con identidad reconocida: Melchor, Gaspar y Baltasar.

Por lo tanto, de la misma manera que escribimos correctamente Jesús, María o Gabriel, debemos hacer lo propio con los Reyes Magos. El artículo que los acompaña, como en los Reyes Magos, se escribe en minúscula porque no forma parte del nombre propio. Además, los eventos relacionados, como el Día de Reyes o la Cabalgata de Reyes, también llevan mayúscula inicial.

La RAE aclara si se escribe Reyes Magos o reyes magos

Según la RAE, los nombres propios de las festividades se escriben con mayúscula inicial, y esto incluye los nombres de los personajes relacionados con esas celebraciones. Por tanto, Reyes Magos se escribe con mayúscula en ambas palabras cuando se refiere a los personajes históricos y bíblicos que visitaron al Niño Jesús.

Esta norma se aplica porque los Reyes Magos funcionan como antropónimos colectivos, es decir, nombres propios que identifican a un grupo concreto de personas con identidad reconocida. Así como escribimos Los Claudios para referirnos a la dinastía romana, escribimos Reyes Magos para hablar de Melchor, Gaspar y Baltasar.

El uso de minúscula, reyes magos, se considera incorrecto cuando nos referimos a las figuras tradicionales de la Navidad. La confusión suele surgir porque, en el lenguaje cotidiano, muchas personas escriben de manera automática como si fueran sustantivos comunes. Sin embargo, desde un punto de vista ortográfico, se trata de nombres propios de seres mitológicos o históricos y, por lo tanto, requieren mayúscula inicial.

La RAE lo especifica en su apartado de nombres propios de deidades, personajes religiosos y mitológicos, en relación con los Reyes Magos: «Los nombres propios de deidades, de seres religiosos o mitológicos, se escriben con mayúscula inicial; los sustantivos comunes que los designan, en minúscula». En este sentido, Reyes Magos es equivalente a escribir Jesús, María o Gabriel, mientras que palabras como «ángel» o «dios» se pueden escribir con minúscula si se usan de forma genérica.

Es importante destacar que el artículo que acompaña a estos nombres, en este caso los, se escribe en minúscula: los Reyes Magos. De igual manera, si se omite el artículo, se mantiene la mayúscula en ambas palabras: Reyes Magos llegaron a Belén. La regla es coherente con la normativa general de nombres propios: el artículo no forma parte del nombre propio y, por ello, no se capitaliza.

Además, la RAE señala que las festividades relacionadas con los Reyes Magos también llevan mayúscula inicial: Día de Reyes, Cabalgata de Reyes, Noche de Reyes. Es decir, no soóo los personajes se escriben con mayúscula, sino también los nombres propios de los eventos que los celebran.

Uso de mayúscula inicial

Según la Ortografía de la lengua española, como norma general, los nombres de las fiestas se escriben con mayúscula inicial. En cuanto a Navidad, se aplica igualmente la mayúscula cuando se refiere al día 25 de diciembre. Sin embargo, tal como indica la segunda edición del Diccionario panhispánico de dudas, también puede aludir al «tiempo comprendido entre ese día y el día de Reyes», caso en el que se usa habitualmente en plural y, aunque es válida la mayúscula, se recomienda que vaya con minúscula («Tengo que estudiar durante todas las navidades»).

Por su parte, año nuevo se escribe con minúscula cuando no se alude al día 1 de enero, sino a todo el año siguiente. Conviene tener en cuenta que términos como feliz, próspero, amor, paz, felicidad, que suelen verse con inicial mayúscula, se escriben, al tratarse de nombres comunes, con minúscula.

En cuanto a los nombres, e escriben con mayúscula inicial los nombres propios de persona, tanto nombres de pila como apellidos: Ana de la Torre, María del Pilar Ruiz, Aureliano Buendía. También se incluyen los hipocorísticos o variantes familiares del nombre de pila, como Tina, Lucho, Pili o Luismi. La mayúscula se mantiene en los usos en plural, por ejemplo: «No conozco muchos Pérez».

Si un apellido comienza por preposición o por preposición y artículo, estos se escriben con minúscula cuando acompañan al nombre de pila: Luis de Torres, Juana de la Rosa. Cuando se omite el nombre de pila, la preposición debe escribirse con mayúscula: señor De Torres, De la Rosa. En el caso de apellidos que comienzan con artículo, este se escribe siempre con mayúscula, se anteponga o no el nombre de pila: Antonio La Merced, señor La Merced. En apellidos unidos por la conjunción y, esta se escribe siempre con minúscula: Ortega y Gasset, Ramón y Cajal.