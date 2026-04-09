Prisión para el temporero marroquí que atacó con un hacha a tres vecinos de Montefrío (Granada)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Loja, en funciones de guardia, ha ordenado la entrada en prisión provisional del temporero marroquí que atacó con un hacha a tres vecinos. El agresor está acusado de tres tentativas de homicidio, además de daños a vehículos y propiedades particulares.

Dos de las víctimas, dos mujeres que recibieron hachazos en la cabeza, una sufrió la amputación de un dedo, permanecen ingresadas en estado muy grave. El anciano de 69 años que sufrió rotura de clavícula ya ha sido dado de alta.

El agresor ha estado hasta este jueves en dependencias de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación y que mantiene un despliegue especial de seguridad en Montefrío para evitar enfrentamientos entre vecinos y la comunidad musulmana del pueblo.

Estaba en situación irregular en España

El acusado había llegado a Montefrío hace solo un mes y vivía en un piso compartido con otros inmigrantes. No tenía antecedentes, ni tenía diagnosticada ninguna enfermedad mental.

El hombre marroquí que atacó a hachazos a los vecinos estaba en situación irregular en España. Su Número de Identificación de Extranjero (NIE) había caducado hace tiempo y no lo había renovado. Tampoco había iniciado los trámites de renovación, por lo que el atacante está en situación irregular en España al perder su autorización de residencia y de trabajo. No podía residir y menos trabajar de temporero en la zona.

La Guardia Civil no ha determinado de momento una motivación concluyente de lo sucedido. La motivación yihadista se ha descartado, de momento, al igual que sufriera de algún tipo de enfermedad mental.

Ataque a hachazos

La agresión se produjo en torno a las 11:00 horas de este lunes en la vía pública y el detenido portaba un hacha con la que atacó a tres personas, dos mujeres y un hombre de 69 años.

Durante la huida, el presunto agresor provocó un accidente de tráfico, sin heridos, y fue localizado y detenido por agentes de la Guardia Civil hacia el mediodía en un paraje cercano.

La comunidad islámica de Montefrío condenó hace unos días el ataque, que considera un hecho «aislado», y pidió mantener la calma y la convivencia, al igual que la alcaldesa, Remedios Gámez, que insistió este martes en que éste es un pueblo de gente trabajadora y respetuosa.

Según el Ayuntamiento, el detenido no estaba empadronado en el municipio.