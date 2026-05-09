La ingresada en Alicante por el hantavirus da negativo en la primera PCR: hay que hacerle otra y cuarentena

La mujer ingresada en Alicante por el hantavirus da negativo en la primera PCR. Todavía así, hay que hacerle otra prueba PCR y debe estar en cuarentena. La prueba PCR realizada a la mujer de 32 años bajo vigilancia en Alicante, tras su exposición al brote vinculado al crucero MV Hondius, ha resultado negativa para hantavirus, según fuentes sanitarias. La paciente había sido incluida en el protocolo de seguimiento al haber viajado en el mismo entorno que una persona fallecida posteriormente.

La paciente permanece aislada en Alicante y, si la segunda PCR confirma el negativo, será trasladada al Gómez Ulla en Madrid como contacto en cuarentena preventiva.

Está previsto que el buque del crucero del hantavirus llegue esta madrugada a las costas de Canarias, entre las 3:00 y las 5:00 de la madrugada. Allí fondeará mientras los pasajeros son llevados a puerto en la isla de Tenerife. Posteriormente, serán trasladados al aeropuerto, y de allí viajarán a sus respectivos países. Los españoles serán trasladados al Hospital Gómez Ulla.

Segunda PCR para confirmar el diagnóstico

De acuerdo con el protocolo del Ministerio de Sanidad, el resultado negativo deberá ser repetido en una segunda PCR en las próximas 24 horas.

El diagnóstico definitivo se conocerá entre 24 y 48 horas después, momento en el que se decidirá su clasificación clínica dentro del dispositivo de vigilancia.

Posibles escenarios: cuarentena o traslado

Si la segunda prueba confirma el resultado negativo, la paciente pasará a ser considerada contacto en cuarentena preventiva y será trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

En cambio, si la PCR resultara positiva, sería derivada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital La Fe de Valencia, centro de referencia para este tipo de patologías infecciosas.

Estado: estable y con síntomas leves

La mujer permanece ingresada en una habitación con presión negativa, medida utilizada para evitar cualquier posible fuga de agentes infecciosos.

Su estado es estable y presenta únicamente síntomas respiratorios leves, principalmente tos, sin evolución clínica relevante ni aparición de nuevos signos.

Activación del protocolo de emergencia

Tras la alerta recibida a través del Sistema Europeo de Alerta, la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana activó el dispositivo de seguimiento en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

El traslado al hospital se realizó en una ambulancia especialmente preparada, siguiendo circuitos seguros y separados del resto de pacientes. La muestra tomada a la paciente fue enviada al Centro Nacional de Microbiología, donde se realiza el análisis de confirmación en este tipo de casos. Las autoridades sanitarias mantienen activado el seguimiento epidemiológico de todos los contactos relacionados con el brote del crucero, en coordinación con sistemas de alerta europeos.

Sanidad insiste en que todas las actuaciones se están realizando bajo protocolos de máxima seguridad y que la situación está bajo control, aunque la investigación continúa abierta.