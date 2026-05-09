Qué no sabemos del hantavirus: las incógnitas del brote del crucero que se acerca a Canarias

¿Qué no sabemos del hantavirus? A continuación, se desglosan las incógnitas del brote del crucero que llega a Canarias esta madrugada entre las 3:00 y las 5:00 horas. Países de todo el mundo siguen en alerta ante la llegada a Tenerife de un crucero con más de 140 pasajeros y tripulación afectados por un brote de hantavirus. Al menos, ha habido tres fallecidos y varios contagios confirmados. Mientras las autoridades internacionales activan protocolos de vigilancia y rastreo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) insiste en que el riesgo para la población general es bajo. Pero, todavía hay aspectos clave del brote que no están claros.

Un brote bajo investigación internacional

El hantavirus suele transmitirse por la inhalación de partículas procedentes de excrementos de roedores infectados y, en condiciones normales, no se propaga fácilmente entre personas.

Sin embargo, algunos científicos estudian si la variante implicada en este brote podría tener una capacidad excepcional de transmisión interpersonal, algo que aún no está confirmado.

Origen del contagio: la gran incógnita

Una de las principales preguntas sin resolver es dónde se produjo el contagio inicial.

Investigadores apuntan a una posible exposición en Argentina.

Se investiga una excursión previa al embarque.

Las autoridades aún no han confirmado el foco exacto.

El Ministerio de Salud argentino mantiene abiertas varias líneas de investigación en zonas del extremo sur del país, como Ushuaia.

Evacuación en Tenerife y coordinación internacional

España prepara un operativo de recepción en Canarias:

Desembarco controlado en pequeñas embarcaciones.

Traslado de pasajeros a instalaciones sanitarias.

Coordinación de vuelos de repatriación internacionales.

Estados Unidos y Reino Unido ya han anunciado dispositivos específicos para trasladar a sus ciudadanos, incluyendo unidades de cuarentena especializada.

Un rastreo global todavía incompleto

Otro punto crítico es el seguimiento de los pasajeros que abandonaron el barco en escalas anteriores:

Más de 20 personas desembarcaron en distintos países.

Hay pasajeros localizados, pero no todos han sido rastreados.

Se desconoce el alcance real de contactos secundarios.

Este vacío de información complica la evaluación completa del riesgo.

Casos y evolución clínica

Entre los pasajeros se han confirmado varios contagios y al menos tres fallecimientos. Algunos casos han evolucionado en distintos países tras el desembarque, lo que ha obligado a activar alertas sanitarias transfronterizas.

Qué dice la OMS sobre el riesgo

La OMS mantiene que el riesgo para la población general sigue siendo bajo, debido a que:

La transmisión entre personas es limitada.

entre personas es limitada. El principal contagio es ambiental (roedores).

(roedores). Los síntomas tardan entre una y ocho semanas en aparecer.

Aun así, el organismo sigue monitorizando el brote en coordinación con países afectados.

Un caso aún abierto

A día de hoy, el brote del crucero deja más preguntas que respuestas:

Origen sin confirmar.

Posible transmisión aún en estudio.

aún en estudio. Número real de expuestos desconocido.

Seguimiento internacional en curso.

La llegada del buque a Canarias será clave para avanzar en la investigación y aclarar el alcance real del brote.