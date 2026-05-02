Anita Matamoros toma una drástica decisión con su apellido en plena guerra entre Makoke y su padre

La decisión de Anita Matamoros de cambiar su identidad en redes sociales está dando mucho de qué hablar. En plena escalada de tensión entre sus padres, Makoke y Kiko Matamoros, la joven ha optado por eliminar el apellido paterno de su perfil digital, donde reúne a más de 670.000 seguidores. Desde ahora, se presenta como Anita Giaever, adoptando el apellido materno en un gesto que no ha pasado desapercibido.

Este movimiento se produce en paralelo a una nueva fase del enfrentamiento entre sus progenitores, marcado tanto por cuestiones judiciales como por recientes intervenciones televisivas.

Makoke se ha sentado en el plató de ¡De Viernes! para abordar distintos aspectos de su relación con el que fuera su pareja. Sus declaraciones reavivaron el foco mediático sobre una disputa que se prolonga desde hace años y que, lejos de diluirse, ha adquirido nuevos matices.

Una decisión muy polémica

La decisión de Anita de dejar de utilizar el apellido Matamoros en redes sociales ha generado una intensa reacción en la opinión pública, especialmente por el contexto en el que se produce. Aunque no se trata de un cambio legal, sí supone una transformación significativa en su marca personal, construida durante años en el entorno digital. El hecho de adoptar el apellido Giaever, vinculado a su madre, ha sido interpretado por muchos como un posicionamiento simbólico dentro del conflicto familiar.

Sin embargo, la creadora de contenido ha querido rebajar el componente polémico de este gesto y ofrecer una explicación centrada en su desarrollo profesional. Durante su asistencia a la alfombra roja de la premiere de El diablo viste de Prada 2, atendió a los medios y aclaró los motivos que la han llevado a tomar esta decisión.

Según explicó, su objetivo principal es abrirse camino en el mundo de la interpretación, un ámbito en el que considera fundamental evitar prejuicios asociados a su apellido.

«He encontrado mi vocación y mi pasión por la interpretación, y ya estoy haciendo mis castings», ha comentado al respecto, subrayando que en este proceso ha optado por presentarse como Ana Giaever. A su juicio, el uso de un nombre menos reconocible dentro del panorama mediático puede facilitar una valoración más objetiva de su trabajo.

Un apellido con mucho significado

Más allá de su presente profesional, Anita Matamoros también ha compartido su intención de preservar el apellido Giaever. La influencer ha adelantado que, en caso de formar una familia en el futuro, le gustaría que sus hijos heredaran este apellido, al que atribuye un valor especial por su origen noruego.

«Quiero que mis hijos tengan ese apellido, porque si no se perdería el Giaever y es muy bonito», explicó, evidenciando una conexión emocional con sus raíces maternas. Este planteamiento refuerza la idea de que su decisión no responde únicamente a una coyuntura puntual, sino a una visión más amplia sobre su identidad y su proyección a largo plazo.

En contraste con este posicionamiento, su hermana Laura Matamoros ha adoptado una actitud distinta en relación con el conflicto familiar. Laura sí ha intervenido públicamente para mostrar su apoyo a su padre, especialmente tras las declaraciones de Makoke en televisión, lo que pone de relieve las diferentes formas en que ambas hermanas gestionan la exposición mediática.

Anita Matamoros quiere mantenerse al margen

A pesar de la repercusión de su cambio de nombre en redes, Anita Matamoros ha insistido en que su intención es mantenerse al margen de la disputa entre sus padres. La influencer ha evitado pronunciarse sobre el contenido de la entrevista de Makoke o sobre la situación actual con Kiko Matamoros, reafirmando una postura que, según sus propias palabras, ha mantenido durante la última década.

«Me mantengo al margen, como siempre, como llevo haciendo diez años», afirmó con rotundidad, dejando claro que no tiene intención de involucrarse en un conflicto que considera ajeno a su vida. Esta actitud contrasta con la creciente exposición mediática de la confrontación entre sus progenitores, que continúa generando titulares y alimentando el interés público.

La decisión de desvincular su imagen pública del apellido paterno puede interpretarse, en este contexto, como una forma de reforzar esa distancia. Al redefinir su identidad en redes sociales, Anita parece apostar por un camino propio, centrado en sus aspiraciones profesionales y alejado de las dinámicas familiares que han marcado su trayectoria mediática desde la infancia.

Una noticia muy polémica

El caso de Anita Matamoros refleja, en última instancia, la complejidad de gestionar una identidad pública cuando se forma parte de una familia altamente mediática. Su decisión de adoptar el apellido Giaever en el entorno digital no solo responde a una estrategia profesional, sino que también pone de manifiesto un proceso de construcción personal en el que confluyen múltiples factores.

Mientras la batalla entre Makoke y Kiko Matamoros sigue creciendo, la modelo ha optado por tomar sus propias decisiones, marcando una línea clara entre su vida y la de sus padres. En un momento en el que cada gesto adquiere una dimensión pública, su cambio de nombre se convierte en una declaración de intenciones que trasciende lo meramente anecdótico.