Mariano Rajoy (71 años) sobre su infancia: «La educación tiene que ver con obtener lo mejor de cada uno»

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy nació en 1955 en Santiago de Compostela, aunque pasó por varios lugares a lo largo de su infancia, como Ourense, Ovidio y León. «La educación tiene que ver con obtener lo mejor de cada uno», explicaba Rajoy al recordar sus años escolares en León. A pesar de reconocer que «quizá los métodos pedagógicos no fueran los más avanzados del mundo», siempre se ha mostrado agradecido con aquella etapa que vivió y el impacto positivo que tuvo en su formación.

Algunos de sus recuerdos de la infancia los recoge en su libro En confianza. Mi vida y mi proyecto de cambio para España (2011). El propio ex líder del Partido Popular ha reconocido que es uno de sus libros más personales al hablar de su infancia, hasta cómo se formó como político para llegar a ser presidente de España durante 7 años. (2011-2018)

La ciudad de León

«Y es en León donde comienzan mis primeros recuerdos», afirmaba en el relato Rajoy. Llegó con tan sólo cinco años a León, proveniente de Santiago de Compostela, pero siempre destacó lo acogedora que era la ciudad de León, «en la que casi toda la gente se conocía y se saludaba por la calle».

«Siempre me he sentido muy gallego, y muy unido a esa ciudad, como también a Pontevedra», recordaba el ex presidente. A pesar de vivir en León durante su niñez, regresaba todos los veranos a Galicia.

En León, era apodado cariñosamente como Marianín. Se formó en el colegio de monjas de las Discípulas de Jesús (centro por el que también pasó José Luis Rodríguez Zapatero), en Las Anejas y con los Jesuitas. Sus compañeros y profesores lo recuerdan como un alumno disciplinado, con una memoria prodigiosa y un pasado en el mundo del baloncesto.

Vínculo con Galicia

El vínculo de Mariano Rajoy y Galicia es fuerte. Aunque no pasó mucho tiempo de su infancia, siempre se ha considerado «un señor de Pontevedra». Con 15 años empezó a acudir a Sanxenxo para el descanso estival. Disfrutó allí de sus habituales acompañantes, y además fue el municipio donde conoció a su esposa, Elvira Fernández.

Tras licenciarse en Derecho en Santiago, obtuvo plaza como registrador de la propiedad muy joven en Padrón. En Pontevedra fue donde comenzó sus andanzas en la política. Fue elegido en la ciudad como concejal, presidente de la diputación con sólo 28 años y vicepresidente de la Junta de Galicia en sus inicios institucionales.