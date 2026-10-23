Diana Morant necesita ganar una de las tres provincias valencianas para evitar una rebelión tras las generales

El PSOE valenciano de Diana Morant se prepara para otra guerra interna tras las próximas elecciones. Tres son los frentes que tiene actualmente abiertos. Uno, en la provincia de Valencia. Otro en la ciudad de Alicante. Y un tercero en la de Elche. Alicante y Elche son la segunda y tercera ciudad más importantes del territorio. Si Diana Morant no logra que el PSPV gane en una de las tres provincias de la Comunidad Valenciana, la lucha interna se va a recrudecer. De ahí que la dirección socialista se haya volcado con la provincia de Valencia, donde la suma de PP y Vox va a estar sobradamente por encima, pero el PSOE piensa que tiene opciones de situarse como primera fuerza.

En Alicante, en la agrupación local, que lleva desde mayo de 2025 dirigida por una gestora, hay malestar porque esa gestora, además, está dirigida por un edil de Elda, otro municipio de la misma provincia. Y, también, por la designación a dedo y no por primarias de la candidata a la alcaldía, Trini Amorós, a quien Diana Morant quería como secretaria general de la agrupación local. Sin embargo, la opción mayoritaria entre las bases es la de Quico Fenollar, número 1 al Senado y próximo al factotum del PSOE en la ciudad, Ángel Franco. Este último, además, es quien cuenta con los votos que pueden decidir la elección.

Ninguna de las dos partes va a efectuar movimiento alguno durante el periodo electoral, porque estas elecciones son de Sánchez. Pero, en cuanto concluyan, comenzarán los movimientos. El sector de Ángel Franco considera que no existe discusión posible sobre Quico Fenollar, porque, como se ha dicho, retirean que cuentan con los votos, según ellos mismos.

La designación de Trini Amorós tampoco gustó a una parte de los socialistas de la ciudad de Alicante. Estos afiliados llegaron a dirigir una carta a la dirección socialista de Pedro Sánchez para que anulara esa designación y abriera un proceso de primarias. No les hicieron caso.

En Elche, la dirección de Diana Morant decidió dejar fuera de las listas a Alejandro Soler, ex máximo responsable provincial del PSOE en Alicante y uno de los dos candidatos que se retiraron tras la mediación de Santos Cerdán para que la ministra tuviera el camino despejado a la secretaría general del PSPV. Como a Carlos Fernández Bielsa en Valencia, Diana Morant ha laminado a Alejandro Soler de las listas al Congreso.

El PSOE de Elche llegó a efectuar una postrera propuesta con Alejandro Soler como 1 para las generales. No prosperó, porque además ese puesto lo tenía la dirección de Diana Morant comprometida con el actual alcalde de Alcoy, Toni Francés, para que a la vez este último dejara libre el camino a la alcaldía de ese municipio a Lorena Zamorano.

En Valencia, el laminado de las listas fue Carlos Fernández Bielsa, secretario general de los socialistas en la provincia de Valencia, y el otro candidato a dirigir el PSPV, que se retiró tras la mediación de Santos Cerdán, para dejar el camino libre a Diana Morant. Esta última ha efectuado concesiones en las listas al sector de Bielsa, pero son menores. Además de algunos agravios, como situar en el último puesto de la lista propuesta a Ferraz a Mercedes Caballero, actual diputada en las Cortes Valencianas y procedente del sector que en su día lideró José Luis Ábalos.