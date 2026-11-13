Los albañiles coinciden: «Aplicar caucho líquido con un rodillo puede ser una de las mejores soluciones para impermeabilizar una losa sin tener que romper el pavimento antiguo»

Una losa que sufre problemas de filtraciones cuando llueve no siempre necesita la retirada del revestimiento antiguo. En algunos casos, aplicar caucho líquido con un rodillo permite formar una barrera impermeable directamente sobre la superficie; este producto crea una película flexible que se adapta a pequeños movimientos del soporte y ayuda a impedir que el agua penetre. Sin embargo, según los albañiles, la eficacia del tratamiento dependerá del estado del suelo, del tipo de impermeabilizante que se utilice y de que la aplicación se realice correctamente.

El caucho líquido es la denominación habitual de algunos productos impermeabilizantes elastoméricos, fabricados a partir de resinas acrílicas. Una vez aplicado y completamente seco, crea una membrana continua que actúa como barrera frente a la entrada de agua. Gracias a su elasticidad, puede soportar pequeños movimientos provocados por las variaciones de temperatura, lo que ayuda a reducir la aparición de grietas en la capa impermeabilizante. Una de las principales ventajas que ofrece este método es que se puede aplicar con un rodillo o una brocha sobre baldosas cerámicas, siempre que se encuentren bien adheridas y el material sea compatible.

¿Cuándo se puede aplicar caucho líquido para impermeabilizar?

La posibilidad de aplicar una nueva capa impermeabilizante sobre el pavimento ya instalado depende, en gran medida, de que la base sea estable y cuente con un drenaje adecuado. En primer lugar, el albañil debe localizar el punto por el que se filtra el agua y comprobar que el suelo reúne las condiciones necesarias para instalar la nueva membrana. Para ello, es fundamental que el revestimiento antiguo esté bien sujeto, sin piezas desprendidas ni zonas huecas.

También hay que reparar las juntas y los restos de mortero que estén deteriorados, así como sellar correctamente cualquier grieta o fisura. La superficie debe quedar limpia y presentar el grado de humedad permitido por el fabricante. Además, es necesario comprobar que los desagües evacúan el agua correctamente, sin dejar zonas donde pueda acumularse, y elegir un impermeabilizante compatible tanto con el pavimento como con el tránsito de personas que soportará.

A la hora de aplicar caucho líquido con un rodillo para evitar filtraciones, el primer paso consiste en limpiar a fondo toda la losa para retirar el polvo y la grasa. El siguiente paso consiste en nivelar las irregularidades y prestar especial atención a las juntas y las zonas próximas a los desagües, ya que son especialmente sensibles a las filtraciones. En función del tipo de superficie, también puede ser necesario utilizar una imprimación previa para facilitar que la membrana se adhiera correctamente.

Cuando la base esté preparada, se extiende el caucho líquido con un rodillo adecuado, respetando la cantidad de producto recomendada por metro cuadrado, el tiempo de secado y los intervalos entre aplicaciones. Dependiendo del fabricante y de las características de la losa, pueden necesitarse dos o más capas, además de incorporar una malla de refuerzo en las juntas. El espesor final debe garantizar la protección, teniendo en cuenta una superficie aparentemente uniforme no significa necesariamente que se haya logrado buena una impermeabilización.

Errores a evitar

Durante los trabajos de reparación pueden cometerse algunos errores que hacen que el agua se siga filtrando a través de la superficie. En muchos casos, el problema no se debe a una mala calidad del caucho líquido, sino a una preparación deficiente del pavimento o al uso de un impermeabilizante que no resulta adecuado para las condiciones de la zona.

Entre los fallos más habituales se encuentran aplicar el producto sobre baldosas sueltas, agrietadas o deterioradas y no solucionar los problemas de drenaje. También puede afectar al resultado final el hecho de utilizar revestimientos que no sean compatibles con los suelos esmaltados, no reforzar las uniones con paredes, desagües y tuberías o extender una cantidad de producto inferior a la recomendada por el fabricante.

Otro error frecuente es permitir que la membrana entre en contacto con la lluvia antes de que haya transcurrido el tiempo de secado necesario. Del mismo modo, dejar que las personas caminen sobre la superficie antes de completar el proceso de curado puede dañar el revestimiento y reducir su capacidad impermeabilizante.

Consejos prácticos

Antes de comprar caucho líquido, es importante comprobar si la losa estará expuesta directamente al sol y a la lluvia, así como el uso que tendrá la superficie y si habrá un tránsito habitual de personas. Algunos impermeabilizantes están diseñados únicamente para cubiertas sin circulación, mientras que otros necesitan una protección mecánica o un revestimiento complementario.

Impermeabilizar directamente sobre el pavimento antiguo puede evitar buena parte de los trabajos de demolición, siempre que la estructura se encuentre en buenas condiciones. Sin embargo, cuando existen filtraciones persistentes, revestimientos desprendidos o grietas de origen estructural, es necesario realizar reparaciones más profundas. La valoración de un profesional cualificado ayudará a seleccionar el sistema más apropiado y determinar si es necesario llevar a cabo pruebas de estanqueidad.