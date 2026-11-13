Pere Navarro, sobre la recaudación de la DGT: «Lo llevamos con resignación cristiana, pero no es nuestra intención»

En los últimos cinco años, España ha sumado cerca de 1.000 radares. Según un informe publicado recientemente por la compañía Coyote, actualmente hay 3.621 radares operativos en el país, lo que supone un incremento del 37% respecto a 2021. Cataluña, Andalucía y Castilla y León son las comunidades con mayor presencia de estos dispositivos. Si se observa su evolución durante el último año, destacan especialmente Canarias, con un aumento del 33%, seguida de Murcia (+22%), Asturias (+15%), Comunidad Valenciana (+15%) y Galicia (+10%).

La comparación con otros países europeos, como Francia, Italia, Portugal y Bélgica, sitúa a España entre los que tienen una mayor presencia de radares en los trayectos habituales. Según el estudio, los conductores españoles se encuentran con una media de 106 radares fijos y móviles al mes. Una cifra que sólo supera Bélgica, con 113 dispositivos, mientras que Francia registra 98 e Italia 76. Además, nuestro país es el único que tiene radares específicos para detectar el uso del móvil al volante y la falta de cinturón de seguridad.

La opinión de Pere Navarro sobre los radares

Durante su intervención en la International Motorcycle Safe Mobility Conference, celebrada en Zaragoza, Pere Navarro, director de la DGT defendió la necesidad de respetar las normas de circulación: «hay que cumplir la ley de tráfico, que es la más infringida de todas». Asimismo, se refirió a uno de los factores que más influyen en la siniestralidad vial: «la velocidad es un factor de riesgo que está detrás del 22% de accidentes de tráfico. Cuando la bajamos a 30 km/h en las calles, se redujeron los accidentes un 14%». Para combatir los excesos de velocidad y reducir el número de víctimas en las carreteras, defendió el uso de los dispositivos de control: «la única forma de bajar la velocidad aquí o en otro país son los radares».

Por otro lado, respondió a las críticas que relacionan la instalación de radares con la recaudación. Sobre esta cuestión, afirmó que «lo de la recaudación lo llevamos con resignación cristiana, pero no es nuestra intención porque vamos a presupuesto cerrado». A continuación, explicó cuál considera que es la verdadera función de estos dispositivos: «Lo más importante es la vigilancia, el control y la sanción. Y cobrar de forma eficiente. Punto. Hay que cumplir la ley de tráfico, que es la más infringida de todas».

Pere Navarro también se mostró preocupado por la evolución de los accidentes mortales en las carreteras españolas: «la cifra de fallecidos en carretera sigue siendo un disparate, aunque señaló que los últimos datos apuntaban a una posible interrupción de la tendencia al alza registrada durante los años anteriores. Asimismo, puso el foco en la situación de los motoristas, un colectivo especialmente vulnerable: «están experimentando un aumento anual de un 4%. Y aunque representan el 16% del parque de vehículos, los motoristas suponen el 26% de los fallecidos. Ahí se encienden las luces rojas».

Para finalizar, el director de Tráfico reclamó una mayor implicación de todos los conductores: «intentamos cambiar esa actitud que existe en este país de ‘que me lo arregle el Gobierno’. Hace falta un poco de autorresponsabilidad. Todos hemos de poner algo de nuestra parte para hacer frente a un problema que es de todos, que es colectivo. Hablo de la seguridad vial».

Ingresos por multas de tráfico

Madrid encabezó en 2025 la recaudación por multas de tráfico en España, con 70,4 millones de euros, frente a los 66,8 millones del año anterior, lo que supone un incremento del 5,41%, según Automovilistas Europeos Asociados (AEA). A continuación se situó Valencia, con 39,7 millones de euros y una subida del 34,57%, seguida de Cádiz, con 32,8 millones (+15,77%), Alicante, con 28,7 millones (+38,1%), Málaga, con 28,3 millones (+0,46%) y Sevilla, con 26,2 millones, aunque esta última registró un ligero descenso del 0,71%. También destacan Granada, con 22 millones de euros y un aumento del 71,44%, Baleares, con 18,1 millones, Murcia, con 17,9 millones, y Pontevedra, con 17,6 millones.

En el extremo contrario, las menores cantidades correspondieron a Melilla, con 884.719 euros, y Ceuta, con 1,19 millones. Entre las provincias, Soria registró la menor recaudación, con 3,69 millones, seguida de Ourense, con 3,98 millones, y Palencia, con 4,14 millones. En cuanto a la evolución interanual, Granada experimentó el mayor crecimiento, un 71,44%, seguida de Alicante (+38,1%), Valencia (+34,57%), Valladolid (+34,57%) y Almería (+32,5%). Por el contrario, Lugo sufrió el mayor retroceso, con una caída del 27,15%, seguida de Soria (-16,60%), Burgos (-9,89%) y Cáceres (-8,27%).

Si se analizan exclusivamente las sanciones por exceso de velocidad, Valencia ocupó la primera posición, con 18,9 millones de euros, seguida de Madrid, con 17,9 millones, Cádiz, con 16,5 millones, Alicante, con 13,2 millones, Málaga, con 12,6 millones, y Granada, con 11,7 millones. Los mayores incrementos se produjeron en Almería (+179,95%), Granada (+166,85%), Valencia (+87,02%) y Alicante (+83,56%). En cambio, Lugo registró el mayor descenso, con un 37,11% menos que en 2024.

«La velocidad excesiva o inadecuada ejerce una influencia muy negativa sobre tus capacidades para conducir y te expone con mucha facilidad a situaciones de alto riesgo. La probabilidad de morir o sufrir lesiones graves permanentes es mucho mayor en un accidente con velocidad excesiva que en otro con una velocidad más moderada. Esto sucede independientemente de si la causa última del accidente ha sido o no el exceso de velocidad», concluye la DGT.