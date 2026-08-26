El radar que más multas puso en Europa en el año 2025 está en España: más de 90.000 conductores afectados

En los últimos cinco años, España ha incorporado alrededor de 1.000 radares, lo que ha supuesto una importante transformación del mapa de puntos de control en las carreteras. Según un reciente informe elaborado por eCoyote, actualmente hay 3.621 radares operativos en España. La cifra supone un aumento del 37 % respecto a 2021, con Cataluña, Andalucía y Castilla y León como las comunidades con mayor número de dispositivos.

En este contexto, el radar ubicado en el kilómetro 327 de la A-7 a la altura de La Cañada (Valencia) detectó 90.766 infracciones por exceso de velocidad, según los datos recopilados por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en 2025. La cifra equivale a una media de aproximadamente 249 denuncias diarias. En otras palabras, el dispositivo habría registrado un exceso de velocidad cada seis minutos, de media, durante todo el año. El dato resulta aún más sorprendente al compararlo con el ejercicio anterior. En 2024, éste mismo radar únicamente contabilizó seis denuncias.

El radar más ‘multón’ de España

Uno de los radares que más dudas generaba era el ubicado en la N-II, entre los kilómetros 772 y 773, en La Junquera. El dispositivo entró en funcionamiento el 21 de octubre de 2024 y hasta el 20 de febrero de 2025 ya había acumulado 50.553 denuncia. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025 «cazó» a 62.169 conductores que circulaban superando la velocidad máxima permitida en la vía.

Uno de los grandes rivales europeos se encuentra en la Galleria Giovanni XXIII de Roma, que llegó a registrar 204.898 infracciones durante su primer año de funcionamiento, más del doble que el radar valenciano. Sin embargo, ese registro no corresponde a 2025. Después de los primeros meses de funcionamiento, muchos conductores empezaron a adaptar su velocidad al límite establecido, lo que provocó un descenso progresivo de las infracciones.

Otro de los dispositivos que llegó a superar al radar valenciano se encuentra en Países Bajos, pero lo hizo en 2024, no en 2025. El instalado en la A16, a la altura de Terbregseplein, en Rotterdam, superó las 111.000 multas durante 2024. En 2025 registró 48.172 infracciones, una cifra muy inferior a las 90.766 de la A-7.

Los radares que más multan

Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha identificado los radares de la DGT más activos en 2025, incluyendo radares fijos y de tramo.