El radar que más multas puso en Europa en el año 2025 está en España: más de 90.000 conductores afectados
En los últimos cinco años, España ha incorporado alrededor de 1.000 radares, lo que ha supuesto una importante transformación del mapa de puntos de control en las carreteras. Según un reciente informe elaborado por eCoyote, actualmente hay 3.621 radares operativos en España. La cifra supone un aumento del 37 % respecto a 2021, con Cataluña, Andalucía y Castilla y León como las comunidades con mayor número de dispositivos.
En este contexto, el radar ubicado en el kilómetro 327 de la A-7 a la altura de La Cañada (Valencia) detectó 90.766 infracciones por exceso de velocidad, según los datos recopilados por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), en 2025. La cifra equivale a una media de aproximadamente 249 denuncias diarias. En otras palabras, el dispositivo habría registrado un exceso de velocidad cada seis minutos, de media, durante todo el año. El dato resulta aún más sorprendente al compararlo con el ejercicio anterior. En 2024, éste mismo radar únicamente contabilizó seis denuncias.
El radar más ‘multón’ de España
Uno de los radares que más dudas generaba era el ubicado en la N-II, entre los kilómetros 772 y 773, en La Junquera. El dispositivo entró en funcionamiento el 21 de octubre de 2024 y hasta el 20 de febrero de 2025 ya había acumulado 50.553 denuncia. Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2025 «cazó» a 62.169 conductores que circulaban superando la velocidad máxima permitida en la vía.
Uno de los grandes rivales europeos se encuentra en la Galleria Giovanni XXIII de Roma, que llegó a registrar 204.898 infracciones durante su primer año de funcionamiento, más del doble que el radar valenciano. Sin embargo, ese registro no corresponde a 2025. Después de los primeros meses de funcionamiento, muchos conductores empezaron a adaptar su velocidad al límite establecido, lo que provocó un descenso progresivo de las infracciones.
Otro de los dispositivos que llegó a superar al radar valenciano se encuentra en Países Bajos, pero lo hizo en 2024, no en 2025. El instalado en la A16, a la altura de Terbregseplein, en Rotterdam, superó las 111.000 multas durante 2024. En 2025 registró 48.172 infracciones, una cifra muy inferior a las 90.766 de la A-7.
Los radares que más multan
Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha identificado los radares de la DGT más activos en 2025, incluyendo radares fijos y de tramo.
- El radar de la A-7, en el punto kilométrico 326, en Valencia, ocupa la primera posición con 90.766 denuncias en 2025, frente a las apenas seis registradas en 2024.
- En segundo lugar aparece el radar de la CV-905, en el kilómetro 7, en Alicante, con 72.557 denuncias. Para 2024 no existe un dato disponible que permita establecer una comparación.
- El tercer puesto corresponde al radar de la A-15, en el kilómetro 127, en Navarra, que acumuló 67.445 denuncias en 2025, frente a las 60.878 del año anterior.
- A continuación se encuentra el dispositivo de la TF-2, en el kilómetro 1, en Santa Cruz de Tenerife, con 49.641 denuncias. El contraste con 2024 es especialmente llamativo, ya que entonces registró 1.358.
- El radar de la A-7, en el kilómetro 968, en Málaga, ocupa la quinta posición con 45.050 denuncias en 2025. En 2024 había contabilizado 67.502, por lo que experimentó un descenso considerable.
- En Madrid, el radar de la M-40 situado en el kilómetro 20 registró 43.500 denuncias, frente a las 74.873 del año anterior.
- También en Málaga se encuentra el siguiente dispositivo de la clasificación. Está situado en la A-7, en el kilómetro 978, y acumuló 42.088 denuncias en 2025, frente a las 33.358 de 2024.
- El radar de la A-381, en el kilómetro 74, en Cádiz, sumó 36.925 denuncias durante 2025. En el ejercicio anterior había registrado 54.835.
- En Castilla-La Mancha, el dispositivo de la A-4, en el kilómetro 135, en Ciudad Real, alcanzó las 32.041 denuncias, más del doble que las 14.355 de 2024.
- El radar de la M-40, en el kilómetro 52, en Madrid, completó el top 10 con 31.175 denuncias en 2025, frente a las 33.057 del año anterior.
- La siguiente posición corresponde al radar de la A-77A, en el kilómetro 0, en Alicante, con 30.742 denuncias.
- En Zamora, el radar de la A-52, en el kilómetro 99, registró 30.301 denuncias, frente a las 10.319 de 2024.
- El dispositivo de la AL-3117, en el kilómetro 1, en Almería, alcanzó las 29.910 denuncias en 2025. Un año antes apenas había contabilizado 147.
- En Valencia, el radar de la CV-410, en el kilómetro 3, registró 29.530 denuncias, frente a las cinco de 2024.
- El radar de la A-70, en el kilómetro 8, en Alicante, sumó 29.488 denuncias en 2025, frente a las 18.196 del año anterior.
- En Baleares, el dispositivo de la EI-600, en el kilómetro 9, registró 28.502 denuncias. La cifra supone un descenso respecto a las 39.202 de 2024.
- El radar de la M-14, en el kilómetro 1, en Madrid, alcanzó las 28.306 denuncias, mientras que en 2024 únicamente había registrado una.
- En Cádiz, el dispositivo de la A-7, en el kilómetro 1107, contabilizó 28.091 denuncias en 2025, frente a las 161 del año anterior.
- El radar de la N-601, en el kilómetro 170, en Valladolid, registró 28.076 denuncias, frente a las 7.540 de 2024.
- En Valencia, el dispositivo de la A-3, en el kilómetro 349, sumó 25.869 denuncias, frente a las ocho del año anterior.
- El radar de la A-70, en el kilómetro 8, en Alicante, sumó 29.488 denuncias en 2025, frente a las 18.196 del año anterior.
- En Baleares, el dispositivo de la EI-600, en el kilómetro 9, registró 28.502 denuncias. La cifra supone un descenso respecto a las 39.202 de 2024.