La psicología revela por qué hay personas que prefieren guardar sus alegrías para sí mismas antes que compartirlas con algunos familiares

Hay personas que, en cuanto reciben una buena noticia, la comparten con sus seres queridos. Sin embargo, también hay quienes escogen con sumo cuidado a los familiares con los que quieren disfrutar de ese momento de felicidad. Esta decisión no siempre responde a la intención de esconder algo, sino que en la mayoría de casos es el resultado de experiencias anteriores. La psicología analiza este fenómeno a través del concepto de «capitalización», entendiendo como tal el hecho de compartir una experiencia positiva con otra persona para ampliar sus efectos emocionales.

Una investigación realizada por expertos de las universidades de Northeastern, Stanford y Washington en San Luis, en la que participaron 290 adultos de entre 25 y 85 años, observó que compartir buenas noticias estaba relacionado con una mayor gratitud en la vida cotidiana, sobre todo cuando se hacía con personas cercanas. La otra parte de este fenómeno permite entender por qué una persona puede empezar a reservarse las alegrías cuando está con un familiar. No es necesario que haya existido una discusión previa o un conflicto evidente; en ocasiones, es suficiente con que las reacciones de esa persona dejen de transmitir confianza y satisfacción.

¿Por qué hay personas que no comparten sus alegrías con algunos familiares?

La psicóloga social Shelly Gable y sus compañeros de la Universidad de California en Los Ángeles identificaron cuatro maneras de reaccionar cuando alguien comparte una noticia positiva. La respuesta más beneficiosa es la activa y constructiva, que consiste en mostrar entusiasmo, interesarse por los detalles y compartir la felicidad de la otra persona.

Sin embargo, también puede aparecer la crítica. Por ejemplo, una persona anuncia que ha conseguido un ascenso con su correspondiente mejora salarial y recibe como respuesta que ahora tendrá menos tiempo libre. También puede ocurrir que alguien comparta un logro y la conversación termine girando en torno a lo que todavía no ha conseguido. Los comentarios pueden tener parte de razón, pero llegan en un momento en el que la persona esperaba encontrar alegría y reconocimiento.

La comparación es otro factor relevante. Las buenas noticias pueden llevar a quien las escucha a analizar sus propios logros, despertando cierta incomodidad, envidia o sensación de inferioridad cuando se la situación propia no es tan favorable. También influye el control; diversos estudios sobre la expresión y regulación de las emociones positivas en el entorno familiar han observado que algunos padres tienden a frenar el entusiasmo de sus hijos advirtiéndoles de posibles problemas o tratando de dirigir su comportamiento hacia otro asunto.

¿Esto quiere decir que todas las personas que prefieren guardar sus alegrías en lugar de compartirlas tengan una familia tóxica? No necesariamente. Lo más importante es identificar si existe un patrón o si se trata simplemente de una reacción puntual. Cuando alguien comprueba que compartir una noticia positiva suele acabar en comparaciones, reproches o preguntas incómodas, puede terminar protegiendo ese momento de felicidad en lugar de esconderlo.

«Las personas que no se atreven a compartir sus buenas noticias con sus seres queridos limitan así su bienestar. No obstante, este tipo de comportamiento también puede explicarse por una falta de confianza y de apoyo a la hora de compartir sus éxitos y sus logros. En efecto, si las personas de nuestro entorno no acogen de manera positiva la mayoría de nuestras buenas noticias, entonces a veces es mejor no decir nada», explica Psychologies.

El valor del ‘secretismo’

Normalmente, las personas quieren compartir una buena noticia en cuanto la reciben, pero una investigación publicada por la Asociación Americana de Psicología en la revista Journal of Personality and Social Psychology ha llegado a una conclusión diferente: mantener en secreto noticia positiva antes de compartirla puede aumentar la sensación de energía y vitalidad.

«Décadas de investigación sobre el secretismo sugieren que es malo para nuestro bienestar, pero este trabajo solo ha examinado el mantenimiento de secretos que tienen implicaciones negativas para nuestras vida», explica el doctor Michael Slepian, profesor asociado de Ciencias Empresariales en la Universidad de Columbia (Estados Unidos) y principal autor del estudio.

Los investigadores realizaron cinco experimentos con más de 2.500 participantes para conocer los motivos que llevan a guardar buenas noticias y cómo influye este comportamiento en las emociones. En uno de ellos, los voluntarios identificaron cuáles de casi 40 acontecimientos positivos, como ahorrar dinero o comprarse un regalo, mantenían en secreto. Después valoraron la energía que les transmitían esos recuerdos, y los resultados mostraron que pensar en noticias felices que todavía no habían compartido aumentaba la sensación de vitalidad. Además, guardar una sorpresa por decisión propia generaba más entusiasmo que tener que esperar por no poder comunicarla.

«La gente suele guardar secretos positivos para su propio disfrute, o para hacer que una sorpresa sea más emocionante. En lugar de basarse en presiones externas, los secretos positivos se eligen más a menudo debido a deseos personales y motivos internos. Cuando sentimos que nuestras acciones surgen de nuestros propios deseos y no de presiones externas, también nos sentimos preparados para afrontar lo que venga», afirma Slepian.