El Calendario de Adviento de Satisfyer convierte la cuenta atrás de Navidad en un viaje en tren de 24 estaciones

Los calendarios de adviento hace tiempo que salieron del terreno del chocolate. Hay versiones de cosmética, de café o de bricolaje, y el bienestar sexual también tiene la suya. Satisfyer repite este año y le pone tema. Bajo el lema Love Express, cada puerta pasa a ser una estación de un viaje en tren que va contando los días hasta Navidad. La colección llega en dos ediciones, Premium y Deluxe, con 24 sorpresas cada una. Mezclan productos propios con artículos de Fun Factory y Penthouse, y se pueden usar tanto en solitario como en pareja.

Un viaje en rojo o en verde

El diseño de este año apuesta por una estética invernal de inspiración ferroviaria. La edición Premium viste de rojo y la Deluxe de verde. Detrás de las 24 puertas hay productos de cuatro categorías, Love Toys, Accesorios, Body & Care y Juegos. La idea, apunta la compañía, es combinar sus artículos más reconocibles con novedades y con extras para jugar.

Premium, el billete de primera clase

La edición Premium cuesta 199,95 euros y reúne, según los cálculos de Satisfyer, productos valorados en más de 900 euros. Entre los juguetes están el Pro 2 Generation 2, el estimulador dual Pro+ G-Spot, el discreto Top Secret+, el vibrador para parejas Double Joy y el vibrador tipo braga Little Secret.

Fun Factory aporta el vibrador wearable LAYA III. El resto de puertas esconden dos aceites de masaje, un brillo de labios con efecto hormigueo, lencería de Penthouse y un juego de cartas erótico.

Deluxe, la ruta corta para estrenarse

La Deluxe sale por 119,95 euros y la marca valora su contenido en más de 650 euros. El protagonista vuelve a ser el Pro 2 Generation 2, el modelo que Satisfyer presenta como su producto estrella, con tecnología de Pulsos de Aire. Junto a él viajan el entrenador de suelo pélvico Yoni Power 1 y el vibrador rabbit Darling Devil de Fun Factory, reservado para el final, tras la estación 24.

Completan la caja lencería de Penthouse, un juego de cartas erótico exclusivo y una colección Body & Care con aceite de masaje, lubricante, vela de masaje y limpiador de juguetes.

Las dos ediciones comparten el Pro 2 Generation 2, la lencería de Penthouse y el juego de cartas. La diferencia de 80 euros se nota sobre todo en los juguetes, porque la Premium destaca seis y la Deluxe tres.

La Deluxe compensa con una colección Body & Care más completa, con cuatro productos de cuidado. La Premium, por su parte, incluye un modelo pensado para parejas, el Double Joy, y uno de uso discreto, el Top Secret+.

Billetes ya a la venta en la web de la marca

Ambas ediciones del Calendario de Adviento 2026 están disponibles en la página web de Satisfyer, con un precio de venta recomendado de 199,95 euros la Premium y 119,95 euros la Deluxe. Fundada en 2016, la compañía asegura estar presente en más de 100 países y vender más de 200 productos. Su Pro 2 es, según la marca, el juguete de bienestar sexual más vendido del mundo.