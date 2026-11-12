Dyson R2 Nurovi Wash+Dry, el robot aspirador y fregona con mopas triangulares

Una mopa redonda no entra en un rincón cuadrado, y por eso el polvo se acumula justo en las esquinas. Dyson plantea con el Dyson R2 Nurovi Wash+Dry una respuesta geométrica, mopas con forma de triángulo de Reuleaux que se estiran para meterse donde las circulares no llegan. Alrededor de esa idea, la marca monta un robot que aspira y friega en una sola rutina, sensores que deciden cuánta succión aplicar y una base que vacía el depósito y lava las mopas.

Así es el Dyson R2 Nurovi Wash+Dry

El Dyson R2 Nurovi Wash+Dry es un robot aspirador y fregona con base autolimpiable, y comparte familia con el R1 Nurovi Dry, que se limita a aspirar. Dyson lo vende en su web en el acabado Light grey/Vinca blue. El robot mide 96 milímetros de alto y 352 por 352 de largo y ancho, pesa 3,6 kilos y trabaja junto a una base de 9,2 kilos.

Características del Dyson R2 Nurovi Wash+Dry Peso 3,6 kg Peso de la base 9,2 kg Altura de la base 517 mm Longitud de la base 467,5 mm Anchura de la base 415 mm Tiempo de carga 6,5 hrs Volumen del cubo 2,6 L Potencia de succión (Modo de gran alcance) 21.000 Pa Conectividad Wi-Fi Sí Altura 96 mm Longitud 352 mm Ancho 352 mm

Mopas triangulares y cepillo lateral para llegar a las esquinas

Es la primera vez que me enfrento a un robot de mopas triangulares. Dyson las llama Reuleaux, por el triángulo curvo que forman tres arcos y que permite acceder a las esquinas. Se extienden solas cuando el robot se acerca a una esquina, de modo que la fregona cubre un tramo que una mopa redonda deja sin tocar. Es el elemento que más destaca del robot y, hasta donde sé, algo inédito en el sector.

El cepillo lateral también se estira, en este caso 27 milímetros, para barrer bordes y zonas de difícil acceso. Tanto él como el rodillo principal son antienredos, algo que importa en casas con mascotas de pelo largo.

Aspiración con sensor de polvo y 21.000 pascales

En aspiración, Dyson recurre a su sistema Twin-capture. Un rodillo antienredos se ocupa de los residuos grandes y una succión de alta eficiencia captura el polvo fino. Ofrece una potencia en 21.000 pascales en el modo de gran alcance. Los pascales describen lo que entrega el motor, y la suciedad que sale del suelo depende además del cepillo, de la altura del robot y del tipo de superficie.

Más interesante es el sensor piezo. Según Dyson, cuenta y mide partículas en tiempo real y sube la succión cuando detecta más polvo, aunque la propia web aclara que esto ocurre solo con el robot en modo Automático. A eso se suma un sensor ultrasónico que distingue entre suelo duro y alfombra para ajustar la limpieza. es, por tanto, capaz de aspirar las alfombras y fregar los suelos duros en la misma rutina.

Navegación, mapas y obstáculos

Para orientarse, el robot usa un LiDAR de alta velocidad que escanea las habitaciones y dibuja el mapa de la casa. Es además capaz de esquivar obstáculos. Con 96 milímetros de altura, puede limpiar bajo los muebles, y sube desniveles de hasta 40 milímetros, como los umbrales entre habitaciones. En mi casa es capaz de solventar un pequeño desnivel que tengo enrtre pasillo y cocina.

Para los hogares con mascotas, la app permite definir zonas restringidas y horarios de no molestar, de forma que el robot no cruce por donde descansa el animal ni arranque a la hora de la siesta.

Una base que vacía, lava y seca

La base es donde Dyson concentra buena parte del argumento. Es ciclónica, no usa bolsa y separa el polvo de los residuos más grandes. Es capaz de guardar residuos secos durante hasta 90 días, aunque esto depende de los hábitos de limpieza, la frecuencia de uso, los residuos y el tipo de suelo.

Después de cada limpieza, la base lava las mopas con agua a 75 °C, extrae el agua sucia y las seca con aire caliente a 45 °C. Dyson sostiene que así evita los olores y las manchas en los paños. También se puede añadir su solución de limpieza probiótica Dyson 02 para suelos duros, que sirve tanto para el suelo como para las mopas. El mantenimiento, tanto del polvo como de las aguas, me ha resultado muy sencillo.

El coste de tanta automatización es el espacio. La base mide 517 milímetros de alto, 415 de ancho y 467,5 de largo, y pesa 9,2 kilos. Ocupa lo que un mueble pequeño, así que conviene medir el hueco antes de decidir dónde irá.

Batería y autonomía

El robot tarda 6,5 horas en cargarse por completo. En una casa grande, la autonomía es el dato que más pesa, porque marca si el robot termina el trabajo de una vez o necesita volver a la base a recargar. Mi vivienda, que casi alcanza los 150 metros cuadrados, requiere de alguna visita a la base para recargarse si aplico las opciones de aspirado y fregado.

App MyDyson y conectividad

El robot se maneja desde la app MyDyson, que ya he probado con otros dispositivos de la marca y que resulta muy completa. Permite elegir la zona, el tipo de limpieza, el modo y el orden, editar el mapa en 2D y 3D, fijar reglas distintas para cada estancia, añadir zonas de exclusión y programar rutinas por día, hora y frecuencia. También envía alertas de mantenimiento y ofrece guías para resolver problemas, y sirve igualmente para gestionar el resto de productos Dyson que ya se tengan en casa. Dyson añade un servicio gratuito de videollamada con sus expertos para configurar el robot.

Disponibilidad y precio

Dyson España vende el Dyson R2 Nurovi Wash+Dry en su web a 749 euros, con una rebaja de 100 euros sobre los 849 euros anteriores, dentro de su campaña de Black Friday.

Lo que convence del Dyson R2 Nurovi Wash+Dry y lo que has de saber

Mi valoración es muy buena, porque hace muy bien lo que promete. Entre las virtudes, las mopas triangulares son lo más original del conjunto y atacan un punto flaco evidente de la fregona robótica. La base cuida las mopas sin que el usuario intervenga, el mantenimiento es sencillo y la app es completa y sirve también para el resto de productos de la marca. Se nota que el fundador de la marca es ingeniero, por eso Dyson es Dyson.

La base es voluminosa y ocupa sitio, altura especialmente. Quizás es la única pega que puedo verle, pero en cuanto a trabajar, ejecuta de manera muy adecuada las órdenes. El robot Dyson R2 Nurovi Wash+Dry cumple sobradamente para las necesidades de cualquier vivienda, independientemente de que haya críos o mascotas.