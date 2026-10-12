Los primeros altavoces de CMF se personalizan con piezas que puedes imprimir en 3D

CMF ha presentado su primera gama de altavoces portátiles, formada por el CMF Speaker S y el CMF Speaker M. Los dos modelos llegan con certificación IP68 contra agua y polvo, Bluetooth 6.0 y una carcasa con piezas intercambiables.

Un altavoz que se renueva sin comprar otro

Ambos modelos se ofrecen en blanco, gris oscuro, naranja y turquesa, y esa es solo la configuración de salida. Incorporan paneles frontales y diales intercambiables, de modo que el aspecto se puede cambiar más adelante.

CMF permite además usar diseños personalizados imprimibles en 3D, basados en especificaciones estandarizadas, para que cada usuario les dé su propio estilo.

De la mochila a la estantería

El Speaker S es el compacto. Tiene formato vertical y un punto de sujeción integrado para colgarlo de una correa o de un mosquetón, y cabe sin problemas en una mochila.

El Speaker M traslada el mismo diseño a un cuerpo mayor, con un asa integrada para moverlo de la cocina a la terraza o dejarlo en una estantería. CMF lo plantea para llenar de sonido una habitación, un espacio de trabajo o una reunión.

Un driver contra dos, 10 vatios contra 35

El Speaker S monta un driver de rango completo de 45 mm con ajuste propio y dos radiadores pasivos que refuerzan los graves. El conjunto rinde hasta 10 W RMS de potencia con una respuesta en frecuencia de 70 Hz a 20 kHz.

El Speaker M recurre a dos drivers en un recinto cerrado, un woofer de 25 W y un tweeter de 10 W, para sumar 35 W RMS de potencia total. Su respuesta se extiende de 60 Hz a 20 kHz y, según la marca, eso se traduce en graves más profundos y una mayor separación entre voces e instrumentos.

Los dos incorporan el algoritmo Adaptive Tuning integrado en el hardware, que según CMF ajusta la potencia y la ecualización en tiempo real sin abrir la aplicación. Ultra Bass refuerza los graves y Wide Soundstage amplía la sensación de espacio desde un único altavoz.

Desde la aplicación Nothing X hay además cuatro perfiles de ecualización, Balanced, More Bass, More Treble y Voice.

Dos altavoces, un solo escenario

Dos unidades del mismo modelo, ya sean dos Speaker S o dos Speaker M, se pueden emparejar para formar un sistema estéreo con canal izquierdo y derecho mediante Stereo Mode.

Party Mode, basado en Auracast, sincroniza la reproducción entre dos o más altavoces compatibles, también de otras marcas. CMF lo plantea para situaciones que van de un escritorio a un día de playa.

Se engancha con un toque y aguanta el agua

La conexión combina Bluetooth 6.0 y emparejamiento por NFC con Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair. La conexión dual mantiene el altavoz vinculado a dos fuentes a la vez, por ejemplo el teléfono y el ordenador, sin volver a emparejarlo.

También hay audio por USB-C, con reproducción digital de baja latencia para música, películas y videojuegos. Si el altavoz está conectado a la corriente, la función Auto Wake Up lo deja en espera y lo activa cuando vuelve a conectarse un dispositivo emparejado.

El control es físico. Un dial sirve para reproducir, cambiar de pista, ajustar el volumen y activar Ultra Bass, y hay botones dedicados para el encendido, el emparejamiento Bluetooth y Auracast.

La certificación IP68 admite inmersión de hasta 1,5 metros durante un máximo de 30 minutos. La autonomía, según CMF, llega a hasta 18 horas de reproducción al 50 % de volumen y con Ultra Bass activado, y 10 minutos de carga dan hasta una hora de escucha.

Cuánto cuestan y cuándo llegan a las tiendas

El Speaker S cuesta 59 euros y el Speaker M, 99 euros, ambos disponibles en los cuatro colores. Los dos modelos están a la venta desde hoy en

. A principios de noviembre llegarán también a nuevos distribuidores en Europa.