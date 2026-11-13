Los meteorólogos avisan del cambio que sufrirá el otoño en España: durará un mes menos y empezará en noviembre

Con el aumento constante de las temperaturas, los meteorólogos apuntan el cambio que habrá en otoño en España a partir de ahora. Aunque las estaciones no cambian ni desparecen, sí duran más o menos tiempo. Según la AEMET, los veranos son cada vez más largos, y el otoño puede empezar dos meses después, aunque de manera astronómica seguirá comenzando en septiembre.

Uno de los factores que tienen que ver con ello es el calentamiento global. Las temperaturas del verano se van prolongando más allá del mes de septiembre y hay zonas el mundo , y también de España, en que las temperaturas propias de la estación otoñal vienen más tarde. Los análisis de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirman así el cambio que sufrirá el otoño en España porque el verano se alarga en gran parte del territorio. Ahora bien, los expertos dejan claro que el otoño no desaparecerá del calendario como estación ni se retrasará en el tiempo.

El cambio que sufrirá el otoño en España pueden retrasarse

Uno de los análisis de la AEMET en su blog oficial en julio de 2024 es la evolución de los veranos españoles utilizando datos del reanálisis climático ERA5 del servicio europeo Copernicus.

El meteorólogo Benito Fuentes López analizó las temperaturas entre los años 1940 y 2023, y concluye que los veranos actuales son, de media, aproximadamente un mes más largos que los de mediados del siglo XX. De hecho, lo estamos viviendo durante los tres últimos años, aproximadamente y cada vez de manera mucho más acusada.

Este alargamiento de altas temperaturas sucede mucho más en unas zonas que otras. En concreto, es más acusado en el este y el nordeste peninsular, y no tanto en otras zonas como la parte mitad occidental. Por ejemplo, en el mediterráneo hay esta prolongación del verano pero en la zona oeste peninsular quizás no suceda o se largue solo una o dos semanas.

El estudio destaca que una tendencia ascendente no implica necesariamente que cada verano sea más largo que el anterior. Durante la última década, ha habido veranos más largos y más cortos, pero al analizar un período prolongado se observa un predominio cada vez mayor de veranos más extensos y un aumento en su duración.

«Nos enfrentamos a un futuro en el que los veranos sofocantes y prolongados se convertirán en la nueva norma. Es responsabilidad de todos, desde los gobiernos hasta los ciudadanos, tomar medidas de adaptación y mitigación», según la AEMET.

El otoño puede no llegar hasta noviembre

Lo que han visto los meteorólogos es que el verano se alarga y el otoño llega entonces mucho después, pero esto no quiere decir que cambiemos de estación ni de día de entrar en ella.

Los expertos creen que las temperaturas propias del verano se van a mantener hasta octubre y también inicios de noviembre. Ahora bien, hay que distinguir entre las horas centrales del día y las de primera hora de la mañana y la noche. En estas horas últimas es posible que las temperaturas bajen en comparación con las que se viven durante el día.

Según el Observatorio Astronómico Nacional, el otoño de 2026 comenzó el 23 de septiembre a las 02:05 horas, hora peninsular, y acabará el 21 de diciembre con el solsticio de invierno. Así que se mantiene como siempre aunque las temperaturas sí cambian.

El verano más cálido

Que el otoño cambia es algo que vemos, pues, según el balance climático publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica, los meses de verano 2026 fueron los más calurosos desde 1869. Mientras que las temperaturas altas se alargaron hasta la segunda quincena de mayo y la primera de septiembre.

La AEMET prevé que, en los meses de septiembre, octubre y noviembre de este año, hay una elevada probabilidad de que el otoño sea más cálido. Esto no quita que haya más lluvias torrenciales como se ha visto en gran parte del país.

Un otoño más corto

Que el otoño sea cada vez mas corto y también más cálido puede tener consecuencias. Además de la elevación de las temperaturas, afecta a diversos sectores. Es el caso de la agricultura, con los cambios en la maduración de la vendimia.

También puede verse alterada la flora y la fauna. Mientras que los expertos apuntan a una mayor demanda de agua. La consecuencia de esta medida es un consumo energético mayor.

Reiteramos que el otoño seguirá empezando oficialmente en septiembre, pero el calor puede acompañarnos durante más tiempo y poder retrasar la llegada de esa sensación de frío o de temperaturas más bajas que se asocian durante años y de manera tradicional esta estación del año.