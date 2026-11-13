Hoy, 13 de noviembre de 2026, el cielo se presentará mayoritariamente poco nuboso, si bien en el interior se podrán ver algunos intervalos de nubes bajas por la mañana. Las temperaturas descenderán y el viento soplará del sur, moderándose en la mitad sur de la provincia. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 13 de noviembre

Barcelona: cielo nublado con calidez vespertina

El día en Barcelona se despierta con un cielo que se asoma entre nubes, prometiendo un ambiente algo cambiante. Desde temprano, las temperaturas se mantienen frescas, apenas alcanzando los 16 grados. A medida que avanza la jornada, el viento del sureste soplará suavemente, con rachas que podrían llegar a ser más intensas. Aunque no se prevé lluvia al inicio del día, hay ciertas probabilidades de que más tarde, al caer la tarde, unas gotas puedan hacerse notar.

Ya por la tarde, el sol se elevará, trayendo consigo un calor más agradable que podría llevarnos hasta los 22 grados. Sin embargo, el ambiente resultará algo pesado, con la humedad alcanzando picos significativos. Al finalizar la jornada, cuando el sol se esconda en el horizonte a las 17:33, la brisa seguirá acompañándonos, marcando el cierre de otro día en esta mágica ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes y probables sorpresas húmedas

La jornada en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta con un aire revuelto, donde nubes cargadas en el horizonte sugieren un cambio inminente. Esta mañana, los termómetros marcan una temperatura de 15°C y el viento sopla del sureste a 10 km/h, aportando una sensación de frescura a medida que el sol se eleva sobre el paisaje urbano. A lo largo del día, se espera un leve aumento de la temperatura, alcanzando hasta 21°C, aunque las probabilidades de lluvia aumentarán a un 15% durante la tarde-noche.

A medida que avanza el día, el clima se tornará más inestable, con cielo parcialmente cubierto que traerá consigo rachas de viento de hasta 20 km/h. La contrastante sensación térmica, que podría descender hasta los 14°C, sumada a una humedad que alcanzará el 85%, ofrecerá momentos de incomodidad. Es recomendable llevar paraguas, ya que la tarde promete sorpresas húmedas para quienes se aventuren fuera.

Cielo nublado y posible lluvia en Badalona

Este miércoles amanece en Badalona con un cielo parcialmente nublado, donde el sol se levantará a las 07:37, dando inicio a una jornada que se sentirá algo fresca. Con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 21 grados, la sensación térmica alcanzará valores máximos de 21°C. Aunque el pronóstico indica solo un 5% de probabilidad de lluvia por la mañana, el ambiente se volverá más húmedo y pesado a medida que avance el día, con un 20% de probabilidad de lluvia en la tarde-noche.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá igual, con algunas nubes y las temperaturas tocarán los 19°C. El viento soplará desde el sureste a una velocidad promedio de 10 km/h, sin ráfagas significativas. A lo largo del día, los niveles de humedad oscilarán entre el 60 y el 80%, lo que puede hacer que la sensación térmica se sienta un poco más intensa. Con 10 horas de luz, la puesta del sol nos regalará un cierre de jornada tranquilo a las 17:32.

Cielo nublado y ambiente templado en Sabadell

El tiempo presenta un aspecto templado a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente nublado. Aunque hay una pequeña posibilidad de lluvia por la tarde-noche, las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 12 y 21 grados. El viento, casi imperceptible, contribuirá a un ambiente tranquilo.

Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o un café en una terraza. La jornada promete ser ideal para relajarse y aprovechar el tiempo libre, sin preocupaciones por cambios drásticos en el tiempo.