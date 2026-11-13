Barón revela el plan de ETA para secuestrar al Príncipe Felipe: «El zulo estaba empapelado y con alfombra»

El ex comisario provincial de Málaga Enrique Barón Castaño ha repasado en las III Jornadas Jurídicas de OKDIARIO, en el Hotel ME Marbella, medio siglo de lucha contra ETA desde la primera línea. Formado inicialmente en la Academia General Militar (XL Promoción), Barón recaló en la Brigada de Información de Navarra, donde, al mando de un grupo de agentes entregados día y noche a esa labor, acabó materialmente con la kale borroka que asolaba la Comunidad Foral, lo que le convirtió en un personaje odiado por el entorno terrorista. Más tarde llegaría a jefe superior de Policía del País Vasco.

Barón, que ha agradecido a la periodista de OKDIARIO Irene Tabera la invitación, ha abierto su intervención con una tesis sin matices: “ETA no toma la decisión de autodisolverse de una manera ni generosa, ni libre, ni voluntaria. ETA es derrotada”. Una derrota que atribuye a “la acción policial y judicial, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al CNI y a la Audiencia Nacional”, con un papel clave de la colaboración francesa. “La derrota de ETA es derrota. No existe otro final. No hay discusión posible”, ha zanjado.

“Una frase desacertada y desafortunada”

El ex comisario ha leído una frase que, a su juicio, resume el relato oficial sobre la negociación de 2005 y 2006: que el proceso sirvió “para conocer mejor a ETA, debilitarla y separarla de Batasuna”. “Es una frase desacertada y desafortunada, solamente superada por la persona que les mandó a negociar con ETA”, ha afirmado. “Se supone que no la conocían cuando llegaron. Esto es radicalmente falso. Ese proceso negociador no sirvió, desde mi punto de vista, absolutamente para nada”.

Barón se ha referido a los papeles intervenidos a Javier López Peña, ‘Thierry’, siempre en condicional: “Si es verdad que responden a lo que de verdad los negociadores enviados por el Ejecutivo ofrecieron a ETA, ustedes pónganle el calificativo que quieran”. Según ha relatado, esa documentación recoge ofrecimientos como financiar a la banda “por vías de fondos europeos dedicados a la reinserción, para que ETA no cobrara el impuesto revolucionario”, la mediación de un exvocal del CGPJ “con sumarios de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo” para que quedaran bloqueados, cambios en la política penitenciaria y “la creación de un órgano manifiestamente ilegal” para avanzar en la unión del País Vasco y Navarra. “La realidad es que con ETA no se acabó con esto”, ha subrayado.

“Cuando oí eso, dije: ETA está muerta”

El ex comisario ha desmontado también los comunicados finales de la banda. Ha recordado que en 2018 ETA anunció que daba por concluida “toda su actividad política”, mientras exhortaba a sus militantes a seguir luchando por una Euskal Herria “reunificada, independiente, socialista, euskaldun y no patriarcal”. “Curiosamente coincidente con el ideario de Sortu”, ha apuntado. “Todo esto es mentira. Perdonen que lo diga de una manera tan vulgar”.

Barón ha revelado que, meses antes de anunciar el cese de la violencia, ETA envió una carta a su militancia en la que reconocía que, por la presión judicial y policial, debía ceder la vanguardia de la lucha política a Batasuna. “Yo cuando oí esa expresión dije: ETA está muerta. Es como un padre que dice: soy incapaz de mantener mi patrimonio y se lo dejo a mi hijo mayor». Ya no eres el paterfamilias”. Y ha añadido que los propios jefes de la banda, como ‘Txeroki’, reconocían en su documentación interna que estaban “absolutamente colapsados y agotados”. “Prácticamente en 2008 ya no existía ETA por ningún lado”.

El hacha y la serpiente

Para entender a ETA, ha explicado Barón, hay que entender su naturaleza dual: “Es una organización terrorista, eso es evidente. Pero se autodefinía como una organización política que practica la lucha armada”. Lo ha ilustrado con el anagrama de la banda: “El hacha representa la lucha armada y la serpiente, la lucha política”. Ha repasado la teoría del “desdoblamiento de los frentes” de Argala, el terrorista que accionó el detonador en el asesinato de Carrero Blanco, y la creación de KAS para controlar todo el entramado: “ETA-KAS es la esencia de lo que es ETA. Lo dijo el sumario 18/98 de la Audiencia Nacional y lo corroboró el Tribunal Supremo”.

Y ha dejado una lección para los periodistas presentes: “Cuando tengan que analizar por qué ETA toma una decisión, analicen tres motivos: blindarse ante la acción policial y judicial, optimizar la capacidad de sus frentes de lucha o mantener la ortodoxia interna”.

El plan para secuestrar al Príncipe

Uno de los momentos más impactantes ha sido el relato de la Operación Mirlo Blanco, el plan de ETA en 1974 para secuestrar a los entonces Príncipes de España en Montecarlo: “La operación estaba avanzadísima. Fue abortada por la policía. Y hay veces que la fortuna también se pone de nuestra parte”. Según ha contado, la flebitis de Franco impidió el viaje, y el comando estuvo a punto de secuestrar a don Juan: “Llegó por allí con el Giralda y el propio hijo le tuvo que convencer de que se fuera, porque la policía no fuimos capaces”. Barón ha añadido un detalle escalofriante: “El zulo lo habían empapelado especialmente para ellos, con un papel horroroso de los años 70, y con alfombra”.

La ‘socialización del sufrimiento’ y la ‘kale borroka’

El ex comisario ha recordado los años de plomo, con imágenes como la de la casa cuartel de Zaragoza: “Una de las fotos que me impresionó siempre es ver a las madres llevando los ataúdes chiquititos de sus hijas pequeñas”. Y la estrategia de la “socialización del sufrimiento”, iniciada con el asesinato de Gregorio Ordóñez, en la que “la prensa se considera un objetivo prioritario”. “A partir del 2000, prácticamente cualquier colectivo llevaba escolta en el País Vasco: concejales, periodistas, jueces”, ha recordado. “Si esta foto hubiera sido cuando yo era jefe superior, habría visto en la puerta más personas que dentro. Y saben quiénes eran: escoltas”.

Desde su puesto en Navarra vivió la explosión de la ‘kale borroka’: “Eran todos los fines de semana autobuses ardiendo, cajeros automáticos, enfrentamientos con cócteles molotov”. La respuesta policial y de la Audiencia Nacional, ha dicho, fue tan eficaz que “policías de otros países nos llamaban para que les explicáramos cómo se había reconducido”. Y ha recordado que nunca fue un fenómeno espontáneo: la documentación intervenida demostraba que era “una actividad compensatoria de la lucha armada”.

Miguel Ángel Blanco, el punto de inflexión

Para Barón, el asesinato de Miguel Ángel Blanco “cambió el paradigma de la lucha antiterrorista”, porque permitió actuar contra todo el entramado y no solo contra el frente armado. Así nació el sumario 18/98 y operaciones como el cierre de ‘Egin’, contra Gestoras Pro Amnistía o Jarrai. Ha recordado también la “tregua trampa” de Estella, que ETA aprovechó para rearmarse, y ha citado la película ‘La infiltrada’: “¿Cómo pueden estar hablando de tregua si estoy aquí con Sergio Polo y Kepa Etxebarria, que me están diciendo que van a volver a zurrar?”. Y ha cuestionado la tregua de 2006, rota con el atentado de la T-4: “Una tregua un poco sospechosa, cuando ETA acababa de robar 300 pistolas”.

Bildu y el Constitucional

El ex comisario ha repasado el recorrido judicial de la izquierda abertzale tras 2011: el Supremo denegó la inscripción de Sortu por considerar que buscaba “fraudulentamente la continuación de las actividades de Batasuna” y anuló las listas de Bildu por considerarla “un mero testaferro”, pero el Tribunal Constitucional revocó ambas decisiones. “A partir de todo esto, las relaciones ideológicas que pueda haber entre esta gente y el origen de ETA que les he contado, yo creo que ya están en la capacidad de análisis de cada uno de ustedes”.

Barón ha cerrado con un homenaje a las víctimas: “Siempre estará en mi corazón el máximo respeto hacia las víctimas del terrorismo, hacia quienes han tenido que destrozar sus vidas y abandonar el País Vasco”. Y ha lamentado que “no se sienten satisfechas, sienten que no se ha hecho el reconocimiento ni la reparación que se merecen”.