Llevamos toda la vida viendo las bolas de cemento en las aceras pero poca gente se ha parado a pensar para qué sirven: son más importantes de lo que parecen

Los bolardos son las famosas bolas de cemento que podemos encontrar a diario en las calles de toda España. Este elemento del mobiliario urbano tiene un objetivo y está relacionado con la seguridad de los viandantes. También se emplean para delimitar las zonas de aparcamiento en las ciudades. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las famosas bolas de cemento que hay en las ciudades.

«Obstáculo de hierro, piedra u otra materia colocado en el suelo de una vía pública y destinado principalmente a impedir el paso o aparcamiento de vehículos». Así es como define la Real Academia Española la palabra bolardo, que es como se conoce a las bolas de cemento que podemos encontrar en las calles de la mayoría de España y que están colocadas básicamente por motivos de seguridad en la vía pública. Especialmente, para proteger a los viandantes de los coches.

La explicación a las bolas de cemento de las calles

Estos bolardos tienen una razón de ser y es la de la protección de peatones, ya que sirven de barrera para los coches que circulan por la carretera. Esto puede estar relacionado con los despistes de los conductores, que pueden perder el control e irse unos metros contra la acera. De esta manera, la ubicación de estas bolas de cemento frenará a los vehículos para que el caso no pueda ir a mayores.

Además, estos bolardos también impedirán que los trabajadores aparquen de forma ilegal en zonas que no están habilitadas para el aparcamiento. Esta es una buena forma de solucionar por parte de los ayuntamientos que se crean en zonas que son utilizadas para estacionar estando prohibido el estacionamiento. Esto dejará la zona libre de peatones. En los últimos tiempos, visto el auge de los robos que se llevan a cabo a través de alunizajes, los consistorios de las diferentes ciudades también han apostado por instalar bolardos en las puertas de comercio para que los ladrones no puedan llevar a cabo la treta.

¿Y por qué tienen forma de bola? Muy sencillo. A la hora de fabricar bolardos de cemento, se evita que tengan aristas para que estos picos puedan lesionar a las personas que caminan por la calle. Además, en lo que se refiere a la estética, estas pequeñas bolas de cemento resultan menos agresivas que los clásicos pivotes cilíndricos de metal que hemos conocido anteriormente. Además, estas bolas resisten mejor los impactos que los que se realizan de otras formas.

Bolardos contra el terrorismo

Ayuntamientos de las ciudades como Madrid o Barcelona han apostado en los últimos años por la instalación de bolardos de una dimensión superior para evitar los ataques terroristas. Por ello, desde hace años se vienen instalando estos bolardos gigantes en plazas y calles principales con el objetivo de evitar algo como lo sucedido en Barcelona el 17 de agosto de 2017, cuando terroristas del Daesh cometieron un atropello masivo en Las Ramblas con una furgoneta blanca con la que circularon más de 500 metros, provocando 15 muertos y 131 heridos.