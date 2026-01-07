Detenido un conductor alemán tras estrellar su coche con los bolardos de la comisaría de Manacor

La Policía Nacional ha detenido a un conductor alemán después de protagonizar un curioso accidente: colisionó con un bolardo situado en la entrada de la comisaría de Manacor, al parecer sin carné de conducir y con la ITV del vehículo caducada.

El incidente ocurrió el pasado viernes por la mañana, cuando, según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, el conductor impactó de manera repentina contra el bolardo, un elemento de seguridad destinado a proteger la entrada del inmueble. Testigos locales comentaron que el coche parecía «haberse enamorado» del bolardo, dado lo frontal y contundente del choque.

Los agentes presentes en la comisaría acudieron de inmediato para asistir al conductor y, tras entrevistarle, comprobaron en las bases de datos que el hombre no contaba con ningún permiso de conducir válido en España. Además, el vehículo circulaba sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor y tampoco había realizado ninguna gestión para convalidar su permiso extranjero.

Por todo ello, el alemán fue detenido como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Fuentes policiales destacaron que, afortunadamente, el incidente no dejó heridos, salvo al bolardo, que «sufrió daños menores pero heroicos».

Este curioso suceso sirve como recordatorio de la importancia de respetar la normativa de tráfico, incluso si uno visita España desde el extranjero, y también deja una anécdota que los agentes de Manacor no olvidarán fácilmente. Conclusión: el germano, no iba ni borracho ni drogado, pero si muy despistado.