Los cocineros andaluces coinciden claramente: «Para conseguir el mejor pescado rebozado, el truco es usar 250 ml de cerveza fría»

El pescado es uno de los alimentos que forman parte de una alimentación variada por su aporte de proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos omega-3. Su composición nutricional varía según la especie.

Algunos pescados, como la merluza, aportan vitamina B12, fósforo y selenio, mientras que el bacalao destaca por su contenido en proteínas de alto valor biológico y su bajo porcentaje de grasa.

Además de sus propiedades nutricionales, el pescado admite numerosas formas de preparación. Una de las más populares es el rebozado, especialmente cuando se busca conseguir una cobertura dorada y crujiente sin que el interior pierda jugosidad. Para lograrlo, la masa y la fritura son determinantes.

Una receta de pescado rebozado introduce un ingrediente habitual en la cocina pero menos frecuente en este tipo de preparaciones: la cerveza fría. La cantidad concreta es de 250 mililitros y se incorpora poco a poco a la mezcla de harina, huevo y levadura para conseguir una cobertura ligera y crujiente

El secreto para conseguir un pescado rebozado crujiente

El rebozado tradicional admite distintas fórmulas, desde mezclas de harina y huevo hasta preparaciones con pan rallado. En esta versión, la cerveza forma parte directamente de la masa y modifica su textura antes de entrar en contacto con el aceite caliente.

La receta está pensada para preparar boquerones y langostinos, aunque la técnica puede aplicarse a otras piezas de pescado que admitan una cobertura fina. La clave no consiste únicamente en añadir cerveza, sino en incorporarla de forma progresiva y controlar la densidad de la mezcla.

Ingredientes para preparar pescado rebozado

La receta utiliza 200 gramos de harina de trigo, un huevo de talla L, 250 mililitros de cerveza y 8 gramos de levadura en polvo. La masa también incorpora ajo, perejil, azafrán, pimienta negra y sal, ingredientes que aportan sabor al plato.

La cerveza se añade poco a poco mientras se remueve la preparación. Si la mezcla queda demasiado líquida, la receta aconseja añadir harina gradualmente, una cucharada cada vez, hasta lograr una consistencia capaz de cubrir el pescado sin formar una capa excesivamente gruesa.

¿Qué papel tiene la cerveza fría en el rebozado?

El uso de cerveza no sustituye por completo a la harina. Su función consiste en aportar líquido y gasificación a la masa, mientras que la harina proporciona la estructura necesaria para que el recubrimiento se adhiera al pescado. La levadura completa la fórmula y ayuda a conseguir una cobertura con más cuerpo.

Isabel Muñoz, creadora del canal de YouTube Cocinando con Isabel, quien emplea 250 mililitros de cerveza para rebozar 500 gramos de boquerones y 400 gramos de langostinos. La cocinera incorpora el líquido después de mezclar la harina con el huevo y los ingredientes aromáticos.

También recomienda corregir la textura con pequeñas cantidades de harina si resulta demasiado líquida.

¿Cómo freír el pescado para mantener el rebozado crujiente?

La fritura, por supuesto, también determina cómo es el resultado final. La receta indica que conviene utilizar abundante aceite y calentarlo antes de introducir las piezas. Los boquerones y los langostinos deben quedar completamente cubiertos por la masa antes de pasar a la sartén.

Freír por tandas evita llenar demasiado el recipiente y facilita que las piezas se doren de manera uniforme. Una vez alcanzado el tono dorado, hay que retirarlas y colocarlas sobre papel absorbente para eliminar parte del exceso de grasa.