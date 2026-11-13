Ofertas de Amazon hoy en directo: descuentos de Black Friday y compras de Navidad en vivo

Amazon vuelve a ofrecer este viernes 13 de noviembre nuevas oportunidades para ahorrar en una amplia selección de productos de cara al Black Friday y las compras de Navidad. Desde pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar hasta tecnología, cuidado personal y accesorios, la plataforma reúne descuentos en diferentes categorías que pueden ser interesantes para quienes buscan adelantar sus regalos navideños o encontrar algún producto a mejor precio.

Durante esta jornada repasaremos en directo algunas de las mejores ofertas de Amazon de hoy, con especial atención a los descuentos más destacados, las bajadas de precio y los productos que merece la pena tener en el radar. Actualizaremos esta página a lo largo del día con nuevas oportunidades para que puedas consultar los precios y descubrir las promociones disponibles antes del Black Friday y la campaña de Navidad.

Ofertas de Amazon, en directo: última hora del Black Friday, descuentos y compras de Navidad

Si estás pensando en renovar algún electrodoméstico, equipar tu casa, adelantar los regalos de Navidad o aprovechar las rebajas previas al Black Friday, aquí encontrarás una selección de ofertas para aprovechar este viernes.