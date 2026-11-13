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Ofertas de Amazon hoy en directo: descuentos de Black Friday y compras de Navidad en vivo

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Guillermo Escobar
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    • Amazon vuelve a ofrecer este viernes 13 de noviembre nuevas oportunidades para ahorrar en una amplia selección de productos de cara al Black Friday y las compras de Navidad. Desde pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar hasta tecnología, cuidado personal y accesorios, la plataforma reúne descuentos en diferentes categorías que pueden ser interesantes para quienes buscan adelantar sus regalos navideños o encontrar algún producto a mejor precio.

    Durante esta jornada repasaremos en directo algunas de las mejores ofertas de Amazon de hoy, con especial atención a los descuentos más destacados, las bajadas de precio y los productos que merece la pena tener en el radar. Actualizaremos esta página a lo largo del día con nuevas oportunidades para que puedas consultar los precios y descubrir las promociones disponibles antes del Black Friday y la campaña de Navidad.

    Ofertas de Amazon, en directo: última hora del Black Friday, descuentos y compras de Navidad

    Si estás pensando en renovar algún electrodoméstico, equipar tu casa, adelantar los regalos de Navidad o aprovechar las rebajas previas al Black Friday, aquí encontrarás una selección de ofertas para aprovechar este viernes.

    14:09

    Amazon rebaja un 19 % estos botines barefoot SAGUARO de invierno: cuestan 48,72 euros

    Los botines barefoot SAGUARO para mujer están disponibles en Amazon por 48,72 euros, frente a los 59,99 euros de su precio recomendado. Cuentan con interior forrado de tejido cálido, materiales resistentes al viento y una puntera ancha que permite mover los dedos con mayor libertad.

    Su diseño incorpora suela antideslizante de drop cero, que mantiene el talón y la parte delantera del pie a la misma altura, además de una plantilla extraíble y flexible. Están disponibles en varias tallas y colores.

    botines barefoot SAGUARO

     13:27

    Amazon rebaja esta impresora multifunción HP DeskJet 2920: cuesta 46,90 euros

    La HP DeskJet 2920 está disponible en Amazon por 46,90 euros, un 6 % menos que su precio mediano de 49,90 euros. Esta impresora multifunción permite imprimir, copiar y escanear documentos en color desde casa.

    Cuenta con conexión Wi-Fi, Wi-Fi Direct y compatibilidad con Apple AirPrint y Mopria para imprimir desde el móvil, la tablet o el ordenador. También admite distintos formatos de papel y utiliza cartuchos de tinta HP 308.

    impresora multifunción HP DeskJet 2920

     13:24

    Amazon rebaja este robot limpiacristales Cecotec con doble spray: cuesta 79,90 euros

    El Cecotec Conga Windroid W10 DoubleSpray está disponible en Amazon por 79,90 euros, un 15 % menos que su precio recomendado de 93,90 euros. Este robot limpiacristales cuenta con doble pulverizador para limpiar y secar ventanas de forma automática.

    Dispone de cuatro modos de limpieza, control mediante aplicación móvil o mando a distancia y un depósito de agua de 50 ml. Además, incorpora una cuerda de seguridad y una batería de respaldo de 30 minutos para evitar caídas.

    robot limpiacristales Cecotec

     12:41

    Amazon rebaja un 32 % esta depiladora Braun Silk·expert Pro 5: cuesta 299,99 euros

    La Braun Silk·expert Pro 5 PL5157 está disponible en Amazon por 299,99 euros, frente a los 441,55 euros de su precio mediano. Esta depiladora de luz pulsada permite realizar tratamientos en casa y ofrece resultados visibles desde las primeras sesiones siguiendo la rutina recomendada.

    Incorpora un sensor Smart SkinProtect que adapta automáticamente la intensidad al tono de piel, tres modos de funcionamiento y varios cabezales para tratar piernas, brazos, axilas, rostro y otras zonas del cuerpo.

    Braun Depiladora Luz Pulsada Silk·expert Pro

     11:53

    Amazon rebaja estas sábanas Utopia Bedding de cuatro piezas: ahora cuestan 20,89 euros

    El juego de sábanas Utopia Bedding está disponible en Amazon por 20,89 euros, frente a los 21,99 euros de su precio recomendado. Incluye una sábana bajera para colchones de 135 x 190 cm, una sábana encimera y dos fundas de almohada.

    Está fabricado en microfibra de poliéster cepillada, un tejido suave y transpirable. La sábana bajera cuenta con elástico en todo el perímetro y admite lavado a máquina a 40 °C. Además, tiene certificación OEKO-TEX.

    sábanas Utopia Bedding de cuatro piezas

     11:50

    Amazon rebaja esta silla ergonómica JUPPLIES un 12 %: ahora cuesta 74,99 euros

    La silla de oficina ergonómica JUPPLIES está disponible en Amazon por 74,99 euros, frente a los 84,99 euros de su precio mediano. Cuenta con soporte lumbar, reposacabezas ajustable y respaldo de malla transpirable.

    Permite regular la altura, reclinar el respaldo hasta 120 grados y plegar los reposabrazos. Además, incorpora ruedas giratorias de 360 grados y soporta hasta 120 kilos de peso.

    silla ergonómica JUPPLIES

     11:20

    Amazon rebaja un 46 % este calefactor Rowenta de 2.000 W: cuesta 44,99 euros

    El Rowenta Intense Comfort SO9330 está disponible en Amazon por 44,99 euros, frente a los 82,99 euros de su precio mediano. Este calefactor cerámico ofrece hasta 2.000 W de potencia y está diseñado para calentar habitaciones de hasta 35 m².

    Cuenta con dos modos de funcionamiento, Eco y Turbo, y destaca por su funcionamiento silencioso de solo 29 dB. También incorpora protección antivuelco, apagado automático y seguridad contra el sobrecalentamiento, además de un asa para transportarlo fácilmente.

     11:14

    Amazon rebaja esta bicicleta eléctrica Bodywel con batería de 48 V y neumáticos Fat Bike: cuesta 902,48 euros

    La Bodywel D6 está disponible en Amazon por 902,48 euros, con un descuento del 10 % sobre su precio mediano de 999,98 euros. Cuenta con motor de 250 W, batería extraíble de 48 V y 15 Ah y una autonomía anunciada de entre 50 y 80 kilómetros.

    Equipa neumáticos Fat Bike de 26 pulgadas, horquilla de suspensión ajustable y frenos de disco hidráulicos. También incorpora siete velocidades, luces LED, guardabarros y portaequipajes de aluminio.

     

    <h2>Amazon rebaja esta bicicleta eléctrica Bodywel con batería de 48 V y neumáticos Fat Bike: cuesta 902,48 euros</h2> <p>La <strong>Bodywel D6</strong> está disponible en Amazon por <strong>902,48 euros</strong>, con un descuento del 10 % sobre su precio mediano de 999,98 euros. Cuenta con motor de 250 W, batería extraíble de 48 V y 15 Ah y una autonomía anunciada de entre 50 y 80 kilómetros.</p> <p>Equipa <strong>neumáticos Fat Bike de 26 pulgadas</strong>, horquilla de suspensión ajustable y frenos de disco hidráulicos. También incorpora siete velocidades, luces LED, guardabarros y portaequipajes de aluminio.</p>

     11:12

    Amazon rebaja un 37 % este tensiómetro Beurer con detección de arritmias: cuesta 18,95 euros

    El Beurer BM 25 está disponible en Amazon por 18,95 euros, frente a los 29,99 euros de su precio recomendado. Este tensiómetro de brazo permite medir la presión arterial y el pulso con un solo botón, e incorpora detección de posibles irregularidades cardíacas.

    También cuenta con conexión USB-C, brazalete ajustable para brazos de 22 a 42 centímetros y una aplicación para guardar las mediciones y sincronizarlas con Apple Health y otras plataformas.

    tensiómetro Beurer

     11:02

    Ofertas de Amazon, en directo

    ¡Buenos días! Arrancamos este viernes 13 de noviembre con una nueva selección de ofertas de Amazon. Ya tenemos un ojo puesto en el Black Friday y en las compras de Navidad, así que hoy vamos a recopilar descuentos en tecnología, electrodomésticos, hogar, cuidado personal y muchos otros productos. Iremos actualizando el directo durante toda la jornada con nuevas oportunidades, ofertas flash y bajadas de precio para que no se te escape ninguna. ¡Empezamos!

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