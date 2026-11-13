Ofertas de Amazon hoy en directo: descuentos de Black Friday y compras de Navidad en vivo
Amazon vuelve a ofrecer este viernes 13 de noviembre nuevas oportunidades para ahorrar en una amplia selección de productos de cara al Black Friday y las compras de Navidad. Desde pequeños electrodomésticos y artículos para el hogar hasta tecnología, cuidado personal y accesorios, la plataforma reúne descuentos en diferentes categorías que pueden ser interesantes para quienes buscan adelantar sus regalos navideños o encontrar algún producto a mejor precio.
Durante esta jornada repasaremos en directo algunas de las mejores ofertas de Amazon de hoy, con especial atención a los descuentos más destacados, las bajadas de precio y los productos que merece la pena tener en el radar. Actualizaremos esta página a lo largo del día con nuevas oportunidades para que puedas consultar los precios y descubrir las promociones disponibles antes del Black Friday y la campaña de Navidad.
Ofertas de Amazon, en directo: última hora del Black Friday, descuentos y compras de Navidad
Si estás pensando en renovar algún electrodoméstico, equipar tu casa, adelantar los regalos de Navidad o aprovechar las rebajas previas al Black Friday, aquí encontrarás una selección de ofertas para aprovechar este viernes.
Amazon rebaja esta impresora multifunción HP DeskJet 2920: cuesta 46,90 euros
La HP DeskJet 2920 está disponible en Amazon por 46,90 euros, un 6 % menos que su precio mediano de 49,90 euros. Esta impresora multifunción permite imprimir, copiar y escanear documentos en color desde casa.
Cuenta con conexión Wi-Fi, Wi-Fi Direct y compatibilidad con Apple AirPrint y Mopria para imprimir desde el móvil, la tablet o el ordenador. También admite distintos formatos de papel y utiliza cartuchos de tinta HP 308.
Amazon rebaja este robot limpiacristales Cecotec con doble spray: cuesta 79,90 euros
El Cecotec Conga Windroid W10 DoubleSpray está disponible en Amazon por 79,90 euros, un 15 % menos que su precio recomendado de 93,90 euros. Este robot limpiacristales cuenta con doble pulverizador para limpiar y secar ventanas de forma automática.
Dispone de cuatro modos de limpieza, control mediante aplicación móvil o mando a distancia y un depósito de agua de 50 ml. Además, incorpora una cuerda de seguridad y una batería de respaldo de 30 minutos para evitar caídas.
Amazon rebaja un 32 % esta depiladora Braun Silk·expert Pro 5: cuesta 299,99 euros
La Braun Silk·expert Pro 5 PL5157 está disponible en Amazon por 299,99 euros, frente a los 441,55 euros de su precio mediano. Esta depiladora de luz pulsada permite realizar tratamientos en casa y ofrece resultados visibles desde las primeras sesiones siguiendo la rutina recomendada.
Incorpora un sensor Smart SkinProtect que adapta automáticamente la intensidad al tono de piel, tres modos de funcionamiento y varios cabezales para tratar piernas, brazos, axilas, rostro y otras zonas del cuerpo.
Amazon rebaja estas sábanas Utopia Bedding de cuatro piezas: ahora cuestan 20,89 euros
El juego de sábanas Utopia Bedding está disponible en Amazon por 20,89 euros, frente a los 21,99 euros de su precio recomendado. Incluye una sábana bajera para colchones de 135 x 190 cm, una sábana encimera y dos fundas de almohada.
Está fabricado en microfibra de poliéster cepillada, un tejido suave y transpirable. La sábana bajera cuenta con elástico en todo el perímetro y admite lavado a máquina a 40 °C. Además, tiene certificación OEKO-TEX.
Amazon rebaja esta silla ergonómica JUPPLIES un 12 %: ahora cuesta 74,99 euros
La silla de oficina ergonómica JUPPLIES está disponible en Amazon por 74,99 euros, frente a los 84,99 euros de su precio mediano. Cuenta con soporte lumbar, reposacabezas ajustable y respaldo de malla transpirable.
Permite regular la altura, reclinar el respaldo hasta 120 grados y plegar los reposabrazos. Además, incorpora ruedas giratorias de 360 grados y soporta hasta 120 kilos de peso.
Amazon rebaja un 46 % este calefactor Rowenta de 2.000 W: cuesta 44,99 euros
El Rowenta Intense Comfort SO9330 está disponible en Amazon por 44,99 euros, frente a los 82,99 euros de su precio mediano. Este calefactor cerámico ofrece hasta 2.000 W de potencia y está diseñado para calentar habitaciones de hasta 35 m².
Cuenta con dos modos de funcionamiento, Eco y Turbo, y destaca por su funcionamiento silencioso de solo 29 dB. También incorpora protección antivuelco, apagado automático y seguridad contra el sobrecalentamiento, además de un asa para transportarlo fácilmente.
Amazon rebaja esta bicicleta eléctrica Bodywel con batería de 48 V y neumáticos Fat Bike: cuesta 902,48 euros
La Bodywel D6 está disponible en Amazon por 902,48 euros, con un descuento del 10 % sobre su precio mediano de 999,98 euros. Cuenta con motor de 250 W, batería extraíble de 48 V y 15 Ah y una autonomía anunciada de entre 50 y 80 kilómetros.
Equipa neumáticos Fat Bike de 26 pulgadas, horquilla de suspensión ajustable y frenos de disco hidráulicos. También incorpora siete velocidades, luces LED, guardabarros y portaequipajes de aluminio.
Amazon rebaja un 37 % este tensiómetro Beurer con detección de arritmias: cuesta 18,95 euros
El Beurer BM 25 está disponible en Amazon por 18,95 euros, frente a los 29,99 euros de su precio recomendado. Este tensiómetro de brazo permite medir la presión arterial y el pulso con un solo botón, e incorpora detección de posibles irregularidades cardíacas.
También cuenta con conexión USB-C, brazalete ajustable para brazos de 22 a 42 centímetros y una aplicación para guardar las mediciones y sincronizarlas con Apple Health y otras plataformas.
Ofertas de Amazon, en directo
¡Buenos días! Arrancamos este viernes 13 de noviembre con una nueva selección de ofertas de Amazon. Ya tenemos un ojo puesto en el Black Friday y en las compras de Navidad, así que hoy vamos a recopilar descuentos en tecnología, electrodomésticos, hogar, cuidado personal y muchos otros productos. Iremos actualizando el directo durante toda la jornada con nuevas oportunidades, ofertas flash y bajadas de precio para que no se te escape ninguna. ¡Empezamos!
Amazon rebaja un 19 % estos botines barefoot SAGUARO de invierno: cuestan 48,72 euros
Los botines barefoot SAGUARO para mujer están disponibles en Amazon por 48,72 euros, frente a los 59,99 euros de su precio recomendado. Cuentan con interior forrado de tejido cálido, materiales resistentes al viento y una puntera ancha que permite mover los dedos con mayor libertad.
Su diseño incorpora suela antideslizante de drop cero, que mantiene el talón y la parte delantera del pie a la misma altura, además de una plantilla extraíble y flexible. Están disponibles en varias tallas y colores.