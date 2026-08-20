Teufel presenta ULTIMA 25 ACTIVE 2, el altavoz estéreo activo que quiere ahorrarte el amplificador y la barra de sonido

Teufel, la firma berlinesa especializada en sonido desde hace décadas, ha presentado ULTIMA 25 ACTIVE 2, la segunda generación de su popular sistema de altavoces estéreo activos. El objetivo del fabricante es ofrecer una solución completa para ver la televisión, escuchar música o jugar sin depender de un amplificador o receptor AV adicional.

El nuevo modelo mantiene la filosofía todo en uno de su antecesor, pero actualiza la potencia, la conectividad y el diseño. El sistema está pensado para conectarse a múltiples fuentes, desde un televisor o un ordenador hasta un smartphone, un reproductor de música o una consola.

Un sistema estéreo completo sin amplificador externo

La principal baza de ULTIMA 25 ACTIVE 2 es su etapa de potencia integrada, con 2 x 50 W RMS y compatibilidad con Dolby Digital. Esa cifra permite prescindir de un amplificador o receptor AV externo, lo que simplifica la instalación y reduce el número de cables y aparatos en el salón.

Para la conexión con el televisor, el sistema incorpora HDMI ARC/CEC, una tecnología que permite manejar el volumen de los altavoces desde el propio mando del televisor y que además los enciende de forma automática en cuanto detecta una señal de audio.

Conectividad amplia, del ordenador a la radio digital

La lista de entradas se completa con óptica digital, AUX y USB-C, esta última pensada para usar los altavoces como tarjeta de sonido de un ordenador. Para la reproducción inalámbrica, ULTIMA 25 ACTIVE 2 incorpora Bluetooth 5.0 con Qualcomm aptX y AAC, dos códecs que mejoran la calidad del audio transmitido desde un móvil frente al SBC estándar.

El sistema añade también un sintonizador integrado con radio digital DAB+ y FM, con botones de acceso directo a las emisoras favoritas, una función pensada para quienes todavía usan la radio a diario.

Kevlar, Waveguide y Dynamore para reforzar voces y graves

En el apartado acústico, Teufel ha optado por un diseño de dos vías. El altavoz de medios usa un cono de Kevlar tejido con Phase-Plug, un sistema que, según el fabricante, ayuda a reducir los desplazamientos de fase del driver. El tweeter, de 25 mm, incorpora una guía de ondas Waveguide orientada a lograr una reproducción más precisa de los agudos y una imagen estéreo más amplia.

El conjunto se apoya en un sistema bass reflex para reforzar los graves y en la tecnología propia Dynamore Virtual Center, que Teufel presenta como una ayuda para mejorar la inteligibilidad de las voces en series, películas y contenidos de televisión.

Pantalla OLED, mando a distancia y encendido automático

El control del equipo se puede hacer de tres formas. La primera es a través de HDMI CEC, que permite usar el mando del televisor para subir o bajar el volumen. La segunda son los controles táctiles deslizantes situados en la parte superior de uno de los altavoces. La tercera es el mando a distancia incluido en la caja.

Además, la función Auto-Wake-Up activa los altavoces automáticamente en cuanto detectan una señal de audio, sin necesidad de pulsar ningún botón. Para consultar el estado del sistema, ULTIMA 25 ACTIVE 2 incorpora una pantalla OLED regulable que muestra la fuente seleccionada, el nivel de volumen o la emisora de radio sintonizada.

Diseño en madera certificada y opción de ampliar el sistema

El nuevo recinto se inspira en la familia ULTIMA de Teufel, con líneas frontales limpias, y está fabricado con madera certificada FSC. Está disponible en dos acabados, Night Black y Pure White, y cuenta con una rosca M6 integrada para instalarlo en soportes de suelo o de pared.

Quien quiera dar un paso más puede ampliar el sistema de forma inalámbrica con un subwoofer pensado para reforzar los graves, o incluso configurarlo como parte de un sistema de sonido envolvente, según explica la marca.

Precio y disponibilidad de Teufel ULTIMA 25 ACTIVE 2

ULTIMA 25 ACTIVE 2 ya está a la venta en los acabados Night Black y Pure White por 549,99 euros en su tienda web. El fabricante también ofrece el sistema dentro de varios bundles, aunque no ha detallado el precio de cada uno de ellos.