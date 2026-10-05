Dónde colocar helechos en tu casa para limpiar la mala la energía y atraer la buena suerte, según el Feng Shui

Para el Feng Shui, el helecho es una planta protectora que crea una energía positiva en el hogar y atrae la buena suerte. Además, su aspecto frondoso y su intenso color verde ayudan a crear una sensación de frescura y equilibrio, siempre y cuando se coloque en el lugar adecuado. Según esta filosofía milenaria, cada planta tiene unas características determinadas por su forma, estructura, tamaño y color, elementos que pueden influir simbólicamente en el ambiente que la rodea.

Aunque el helecho es una planta relativamente sencilla de mantener, necesita algunos cuidados básicos. Lo ideal es colocarlo en un lugar con luz indirecta y temperaturas de entre 18 y 24 ºC. Durante el verano, puede necesitar riegos más frecuentes, especialmente si el ambiente es cálido y seco, mientras que en invierno conviene reducir la cantidad de agua. Además, pulverizar sus hojas con agua cada dos o tres días puede ayuda a mantener una buena humedad ambiental.

El mejor lugar para colocar los helechos según el Feng Shui

Además de su valor decorativo, el helecho ocupa un lugar destacado dentro de las creencias del Feng Shui. Según esta filosofía, es una planta asociada con la abundancia, la protección y la energía positiva, por lo que su ubicación dentro del hogar puede adquirir un significado especial.

En el salón, el helecho se relaciona con el equilibrio, la armonía y la prosperidad, tanto si se disfruta del espacio en solitario como en compañía. En el dormitorio, se asocia con un ambiente de tranquilidad y serenidad, por lo que puede contribuir a crear un entorno más relajado.

La entrada principal también ocupa un lugar importante dentro del Feng Shui, ya que se considera el punto por el que entra la energía al hogar. Colocar un helecho cerca de esta zona se interpreta como una forma simbólica de favorecer la entrada de energías positivas y proteger el ambiente interior.

Por último, la cocina es otro de los espacios donde puede colocarse. Además de ser una zona vinculada a la alimentación, dentro del Feng Shui se relaciona con la creatividad, la abundancia y la prosperidad. Por ello, un helecho en esta estancia simboliza el deseo de que nunca falten los alimentos, los recursos y el bienestar en el hogar.

Una de las principales características que se le atribuyen al helecho dentro del Feng Shui es su relación con la abundancia y la prosperidad. Por ello, algunas personas lo utilizan como elemento decorativo cuando quieren reforzar simbólicamente estos conceptos dentro del hogar. Asimismo, tiene carácter protector, equilibrando determinados espacios y creando una barrera simbólica frente a las energías negativas.

Sin embargo, no es necesario llenar la casa de plantas para seguir estos principios; precisamente, el Feng Shui busca mantener un cierto equilibrio. Lo importante es elegir especies adecuadas para cada estancia y colocarlas en lugares donde puedan crecer sanas y fuertes.

Cuidados

Para regar los helechos, utiliza siempre que sea posible el método de inmersión, que consiste en sumergir la planta durante al menos cuatro minutos para que pueda absorber la humedad que necesita. Asimismo, al tratarse de una planta de origen tropical, necesita bastante humedad, tanto en el sustrato como en el ambiente; conviene humedecer sus hojas cada tres días.

Por otro lado, colócalo en un lugar donde no reciba luz solar directa, ya que los rayos del sol pueden quemar sus hojas, y evita también las corrientes de aire. Esta planta es ideal para interiores y puede adaptarse tanto a espacios con luz media como a zonas con poca iluminación.

Respecto a la temperatura, no tolera las heladas ni los ambientes excesivamente secos, por lo que lo ideal es mantenerlo en un espacio con temperaturas de entre 15 y 24 ºC. Finalmente, durante la primavera y el verano, se puede aplicar cada 15 días un fertilizante líquido diluido en el agua de riego para favorecer su crecimiento.