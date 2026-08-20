El iPhone habla el idioma secreto de las etiquetas de tu ropa gracias a Búsqueda visual

La Búsqueda visual es una de esas funciones del iPhone que casi nadie activa a propósito y que da solución a entender qué significan los símbolos que llenan la etiqueta de cualquier prenda. En vez de buscar el pictograma en internet o pedírselo a una IA, basta con hacer una foto a la etiqueta para que el teléfono traduzca cada símbolo a instrucciones de lavado en español.

Qué necesita tu iPhone para entender la etiqueta

Apple integró este reconocimiento de símbolos de lavado en la aplicación Fotos con la llegada de iOS 17, y sigue funcionando igual en las versiones posteriores del sistema. Es compatible desde el iPhone XR y desde el iPhone SE de segunda generación en adelante, así que la inmensa mayoría de los modelos que se venden hoy la llevan de serie. No hace falta instalar nada, la función viene integrada en la app Fotos y se activa sola en cuanto detecta un patrón de pictogramas parecido al de una etiqueta textil.

Cómo sacarle partido paso a paso

Haz una foto a la etiqueta de la prenda procurando que los símbolos de cuidado se vean nítidos y sin sombras. Abre esa foto en la app Fotos y toca el icono de información, el círculo con una «i» que aparece en la parte inferior de la pantalla. Busca la opción para consultar las instrucciones de lavado y tócala para que Búsqueda visual descifre cada símbolo. Revisa el resultado, que suele incluir el significado de cada pictograma y, en algunos casos, un enlace a la normativa ISO que regula ese símbolo para quien quiera ese detalle concreto.

No se queda solo en la colada

La Búsqueda visual no nació para la ropa, es la misma tecnología que el iPhone usa para reconocer razas de perros, identificar una planta en mitad de una excursión o decirte en qué monumento estás con solo apuntar la cámara. Eso la convierte en una herramienta bastante más versátil que un simple traductor de pictogramas, y explica por qué Apple la sigue mejorando en cada versión de iOS en lugar de dejarla como una función menor.

Conviene tenerla a mano cuando viajas

Fuera de casa es donde esta función se vuelve muy útil. Las etiquetas de ropa comprada en otro país o con instrucciones en un idioma que no dominas dejan de ser un obstáculo si puedes fotografiarlas y que el propio teléfono te resuma qué temperatura admiten o si toca lavado en seco. Es el tipo de función que no te va a cambiar la vida, pero evita algún disgusto con la lavadora del apartamento de vacaciones.