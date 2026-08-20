Samsung sube el precio de sus chips hasta un 15% y el aviso llega hasta tu bolsillo

La noticia ha salido de la agencia Reuters, que cita a dos personas conocedoras de las negociaciones internas del gigante surcoreano. El motivo que se apunta encaja con lo que llevamos meses viendo en el sector, la fabricación de chips de última generación se ha quedado pequeña para tanta demanda de procesadores destinados a centros de datos de inteligencia artificial.

Los números que hay detrás del aviso

Según esas mismas fuentes, los incrementos rondan entre el 10% y el 15% en los procesos de 4 y 5 nanómetros, las líneas donde Samsung fabrica los chips más sofisticados, y se quedan algo más contenidos, cerca del 10%, en la tecnología de 8 nanómetros, más veterana y con menos presión de demanda. La planta de Pyeongtaek, el gran complejo surcoreano donde se cuecen buena parte de estos chips, trabaja a máxima capacidad desde finales del año pasado, lo que deja a Samsung en posición de subir precios sin miedo a perder pedidos.

No todos los clientes pagan lo mismo, eso sí, los fabricantes chinos son quienes más están asumiendo la subida, en parte porque las restricciones estadounidenses a la exportación de herramientas de fabricación avanzada les dejan menos alternativas de proveedor.

TSMC tampoco se queda mirando

Samsung no encarece sus chips en el vacío. TSMC, el fabricante taiwanés que controla más de siete de cada diez dólares que mueve la industria mundial de fundición de chips, lleva desde enero aplicando sus propias subidas, de entre el 5% y el 10% en nodos por debajo de los 5 nanómetros, y se especula con que sus servicios más punteros puedan encarecerse alrededor de un 25% en 2027.

Que las dos empresas que fabrican los chips más avanzados del planeta suban precios casi a la vez no es casualidad, es la prueba de que la carrera de la inteligencia artificial ha desbordado la capacidad instalada de la industria, no solo la de las tarjetas gráficas de Nvidia de las que tanto se habla.

Lo que ocurrirá con el móvil que compres el año que viene

El chip es solo una parte del coste total de fabricar un smartphone, junto a la pantalla, la batería, la cámara o el propio ensamblaje, así que una subida en el precio de la oblea no se traslada de forma directa ni inmediata al precio final en tienda. Lo que sí es razonable esperar es presión al alza generalizada, porque estas subidas afectan a fabricantes de procesadores para móviles, ordenadores y electrónica de consumo por igual, y esa presión suele acabar filtrándose, tarde o pronto, en los modelos que lancen marcas como Samsung, Qualcomm o los propios fabricantes chinos durante 2027.