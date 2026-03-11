La medicina está de enhorabuena: científicos catalanes descubren un medicamento que frena la metástasis en el cáncer

Fact checked

Recientemente, se ha publicado en la prestigiosa revista Nature un avance prometedor en la lucha contra el cáncer. La investigación, liderada por la bióloga catalana Judith Agudo, referente en inmunología del cáncer en Estados Unidos, ha encontrado un medicamento que podría prevenir la formación de metástasis en los tipos de cáncer más agresivos, incluyendo el de mama triple negativo, el colorrectal y el melanoma. El estudio, realizado en colaboración con el Instituto de Cáncer Dana-Farber en Boston, aporta evidencias sobre cómo el entorno biológico generado por el estrés crónico actúa como un aliado silencioso de las células tumorales, facilitando su supervivencia.

Judith Agudo y su equipo se centraron en un momento crítico de la enfermedad: cuando unas pocas células cancerosas abandonan el tumor primario y buscan establecerse en un nuevo órgano. En ese punto, el sistema inmune todavía tiene la capacidad de eliminarlas, pero algunas células logran activar un «escudo interno» que las protege de las defensas naturales del organismo. Este escudo, según los investigadores, está relacionado con las hormonas del estrés, especialmente el cortisol. El hallazgo se basa en la observación de que las células tumorales diseminadas, conocidas como DTC (disseminated tumor cells), pueden evadir tanto a los linfocitos T CD8+ como a las células NK, dos de los componentes más importantes del sistema inmunitario antitumoral.

Un medicamento podría frenar las metástasis en los cánceres más graves

El equipo de investigación, utilizando mifepristona, un medicamento aprobado previamente para otros usos médicos, como el tratamiento de la hiperglucemia y la interrupción del embarazo, bloqueó los receptores celulares implicados en la respuesta al estrés crónico. En modelos animales, el fármaco redujo significativamente el número de micrometástasis y, cuando se combinó con un tratamiento que refuerza la respuesta inmune, el efecto fue aún más significativo.

Aunque los resultados en animales son prometedores, todavía no se ha demostrado la eficacia del medicamento en pacientes humanos con cáncer. Por ello, el siguiente paso será llevar a cabo ensayos clínicos que permitan evaluar la seguridad y efectividad de la mifepristona para prevenir la metástasis en personas.

El cáncer de mama triple negativo es una de las formas más agresiva, con alta probabilidad de recaída y metástasis. Asimismo, los hallazgos podrían aplicarse a otros tumores sólidos, como el colorrectal o el melanoma, donde el estrés crónico también parece jugar un papel relevante en la propagación de células tumorales. La combinación de bloqueadores del receptor de hormonas del estrés con inmunoterapia podría representar una estrategia integral para reducir la carga metastásica y mejorar la supervivencia de los pacientes.

«Creemos que lo mismo ocurre en muchos otros tumores sólidos. Demostramos que hay opciones para eliminar estas células, que son muy distintas de las de los tumores primarios. Los tratamientos para eliminarlas también deben ser distinto. Ahora estamos en conversaciones con el programa de cáncer de mama del Instituto Dana-Farber, y buscando financiación, para realizar un ensayo liderado por investigadores académicos», informa Judith Agudo.

En definitiva, este avance subraya la necesidad de integrar la biología del estrés y la inmunología en el desarrollo de nuevas terapias contra el cáncer, demostrando que el entorno emocional del paciente pueden tener un impacto directo en la evolución de la enfermedad.

«La metástasis es la principal causa de muerte en pacientes con cáncer de mama triple negativo y otros tumores sólidos. Las metástasis se originan a partir de células cancerosas que se diseminan desde el tumor original, sobreviven a la vigilancia inmune sistémica y colonizan nuevos órganos. Sin embargo, se sabe poco sobre cómo las células tumorales diseminadas iniciales (DTC, por sus siglas en inglés) logran evadir la inmunidad antitumoral tras llegar a un nuevo órgano.

En este estudio utilizamos un antígeno visible en un modelo de cáncer de mama triple negativo junto con células CD8+ específicas para investigar los mecanismos de evasión inmune durante la fase temprana de la metástasis. El análisis de las DTC que lograron sobrevivir reveló que la activación del receptor de glucocorticoides (GR) es un factor clave para resistir tanto a las células CD8+ como a las células NK.

Mediante un perfilado del nicho usando una herramienta de marcado optimizada, identificamos la vía FAS–FASL como un mecanismo pan-citotóxico principal contra las DTC, el cual se ve reprimido por la activación de GR. La inhibición farmacológica de GR, combinada con inmunoterapia, redujo la carga metastásica y prolongó la vida en modelos de ratón.

En resumen, identificamos un mecanismo de evasión inmune que se manifiesta de manera específica en las DTC, evidenciando la interacción particular entre el sistema inmune y el cáncer durante esta etapa temprana de la cascada metastásica. Estos hallazgos indican que existen oportunidades terapéuticas para eliminar las DTC de forma independiente a los tratamientos dirigidos al tumor primario, y que la inhibición de GR constituye un objetivo prometedor para futuras estrategias clínicas», explican los investigadores.