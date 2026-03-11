Comer como antes para vivir mejor: la cocina de las abuelas vuelve con fuerza

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Hablar de la alimentación del futuro no es solo hablar de carne, harina de insectos o productos hechos con algas. Según reivindica el mayor encuentro de Europa de expertos en innovación agrícola, celebrado en Madrid, la nueva revolución alimentaria pasa por recordar la cocina de nuestras abuelas y su relación con los recursos, los productos de proximidad y el aprovechamiento de recursos.

«Ellas ya practicaban un modelo alimentario más sostenible, sin llamarlo así, y aplicaban muchos de los principios que hoy defendemos como innovación. El problema es que hemos olvidado muchas prácticas sostenibles que siempre se han hecho», afirma el chef Rodrigo de la Calle, uno de los participantes del encuentro. Este encuentro fue organizado por la plataforma KM ZERO Food Innovation Hub y ha contado con hasta 150 científicos, empresarios, cocineros, inversores y otros profesionales que están revolucionando el sector alimentario.

El debate actualmente es cómo lograr una alimentación más saludable para las personas y para el planeta. «La clave es fijarnos en qué comían nuestros abuelos. Productos frescos, naturales, de temporada, de la huerta de al lado y, sobre todo, reconocibles, no ultraprocesados ni envueltos en muchas capas de plástico. Parece que se nos ha olvidado, pero esa es la base de una alimentación verdaderamente saludable», reivindica Niklas Gustafson, de Natruly.

Reaprovechar recursos para la cocina de las abuelas

Otra de las enseñanzas que se reivindica es el reaprovechamiento de recursos que las abuelas llevaron como bandera durante años. «En el sector alimentario no hay desperdicios, solo ingredientes esperando a ser transformados en algo distinto», reafirman con convicción muchos de los expertos.

Este resurgir de la cocina de las abuelas también se explica como un contraste ante un mundo tan hipertecnológico, acelerado y cambiante como el que tenemos. Muchos expertos, ante los productos ultraprocesados y la comida ágil, reivindican volver a lo tradicional. La reivindicación de lo tradicional también pasa por recuperar las prácticas alimentarias convencionales, transmitidas de generación en generación, que ayudan a aprovechar más y mejor los recursos de la tierra y preservar la comida durante más tiempo.

En España ya han surgido varias iniciativas para «recuperar la cocina de nuestros abuelos». Un ejemplo es La Cocina de los Nietos, una plataforma española desarrollada por la Fundación Vida Sostenible para «recuperar las tradiciones alimentarias y culinarias de las generaciones pasadas».