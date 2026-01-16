Fact checked

Un avance científico que podría cambiar la forma de prevenir algunos cánceres: una vacuna experimental diseñada para activar el sistema inmunitario y detener el desarrollo del cáncer de colon ha mostrado resultados alentadores en un ensayo clínico inicial. La vacuna, denominada Nous‑209, se probó en pacientes con síndrome de Lynch —una afección hereditaria que multiplica por 17 el riesgo de desarrollar tumores colorrectales en comparación con la población general— y los primeros datos sugieren que podría frenar progresiones precancerosas antes de que se conviertan en tumores malignos.

El ensayo, liderado por investigadores del Centro de Cáncer MD Anderson de Houston e incluido en una publicación en Nature Medicine, evaluó la seguridad y la respuesta inmunológica de Nous‑209 en 45 personas que aún no habían desarrollado cáncer de colon, pero sí presentaban pólipos precancerosos. En este sentido se detalla en la propia revista que «el desarrollo de vacunas listas para usar para portadores de LS representa de hecho un enfoque prometedor para la intercepción y prevención del cáncer».

La vacuna utiliza vectores virales debilitados que transportan 209 antígenos —proteínas anormales compartidas por tumores con inestabilidad de microsatélites— con el objetivo de entrenar al sistema inmunitario para reconocer y atacar células precancerosas. «El descubrimiento de los neoAgs ha reavivado el interés en el campo de las vacunas contra el cáncer que están surgiendo como enfoques prometedores para dirigirse a los neoAgs personalizados o compartidos»

Los resultados son esperanzadores: un año tras la vacunación, el 85 % de los participantes no mostró crecimiento de nuevos pólipos avanzados y se observaron respuestas inmunitarias vigorosas de linfocitos T capaces de identificar las células diana, lo que respalda la hipótesis de que la vacuna puede interceptar el proceso de tumorogénesis antes de que ocurra. Asimismo, la vacuna fue bien tolerada, sin efectos secundarios graves relacionados con el tratamiento. Aunque estos datos son preliminares y proceden de un ensayo de pequeña escala, los científicos implicados aseguran que marcan un paso significativo hacia la viabilidad de vacunas preventivas contra ciertos tipos de cáncer.

Este enfoque, conocido como intercepción del cáncer, representa un cambio de paradigma respecto a los tratamientos tradicionales que se centran en tumores ya establecidos. Frente a enfoques pasivos como la vigilancia intensiva por colonoscopias, especialmente en personas con alto riesgo genético, Nous‑209 aspira a dotar al sistema inmunitario de las herramientas necesarias para frenar la aparición de la enfermedad antes incluso de que pueda diagnosticarse. Estudios adicionales y ensayos clínicos más amplios con grupos de control serán necesarios para confirmar la eficacia y determinar si este tipo de vacuna puede aplicarse algún día a la población general

La interceptación del cáncer es un enfoque preventivo que apunta a reducir la incidencia del cáncer al dirigirse a precánceres y cánceres en etapas tempranas. El síndrome de Lynch (LS) es un síndrome de cáncer hereditario prevalente que afecta a una de cada 300 personas con un riesgo general de cáncer a lo largo de la vida hasta el 80%, según Nature Medicine.

El LS es causado por mutaciones de la línea germinal en los genes de reparación de desajustes del ADN, lo que lleva a la inestabilidad de microsatélites (MSI) y la acumulación de mutaciones compartidas. Cuando estas ocurren en regiones codificantes, generan péptidos de desplazamiento del marco de lectura (FSP). Nous-209 es una inmunoterapia dirigida por neoantígenos basada en un refuerzo primario heterólogo que utiliza adenovirus de gran simio y virus vaccinia modificado Ankara que codifica 209 FSP compartidos en neoplasias MSI.