La decimotercera edición del ‘FesTVal de Vitoria’ ha finalizado con una noche donde el mundo de la televisión fue el protagonista. Muchos fueron los rostros conocidos que se pasaron por el festival, entres ellos, Ana Milán o Ana Obregón, quien fue una de las protagonistas de la noche al ser premiada por su trayectoria en la televisión española, dedicándole el galardón a su fallecido hijo, Aless Lequio. Pero, no fue la única, otro actor que brilló con luz propia fue Dani Rovira.

El artista recibió un reconocimiento por el programa ‘La hora D’, que emite RTVE. «Agradecerle mucho a TVE la confianza y en un momento en el que las audiencias mandan. Hemos estado grabando el programa con tranquilidad y sin presión. Todos estamos encantados con todos», dijo Dani en su discurso de agradecimiento.

Un evento cargado de emociones que también reinaron minutos después. Tras recoger su premio, Dani Rovira tuvo tiempo para hablar un ratito con la prensa e hizo una reflexión sobre el cáncer que sufrió, un linfoma de Hodgkin, del que ya se encuentra totalmente recuperado. Unas declaraciones que no dejaron indiferente a nadie.

Ante la pregunta de si, ahora que lo ha vencido, siente que ha empezado una nueva vida, Rovira respondió claro. «No, una nueva vida no, porque uno sigue siendo el mismo, pero sí te replanteas muchas cosas. Te conoces. En cierta manera tengo que dar gracias a muchas cosas que me han pasado porque te hace clic la cabeza. Eso es una cosa que ya pasó, que no se me olvidará jamás, he aprendido mucho por supuesto», señaló el artista.

Una etapa que marcó su vida para siempre y donde afortunadamente salió todo bien, tal y como comunicó a sus seguidores hace un año, el 15 de agosto de 2020, anunciando que se había recuperado completamente de la enfermedad. «Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¡Estoy curado! Todo acaba y todo empieza hoy», declaraba el actor en sus redes sociales. Sin lugar a duda, unas palabras que han emocionado a todos.