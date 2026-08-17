Desde comienzos de julio, las rentabilidades de los bonos soberanos con vencimientos superiores a cinco años han aumentado de forma generalizada en las principales economías desarrolladas. Según Edmond de Rothschild, desde finales de junio la subida media de las rentabilidades de la deuda soberana a 10 años ha sido de 18 puntos básicos, mientras que en Europa el repunte alcanza los 25 puntos básicos.

Sin embargo, para Guilhem Savry, del grupo financiero, los niveles actuales todavía no resultan suficientemente atractivos. En esta línea, la dinámica de la deuda en los países desarrollados, que avanza por una senda insostenible a largo plazo, «no ha hecho más que empezar». Además, los expertos esperan que los tipos a 10 años continúen subiendo durante los próximos seis a doce meses, acercándose o incluso superando sus máximos desde el año 2000.

El repunte de las rentabilidades responde, según Edmond de Rothschild, a dos factores principales. Por un lado, el aumento de la prima de inflación, con el petróleo subiendo un 3% en el mes por la reaparición de las tensiones entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre la normalización del estrecho de Ormuz. Por otro lado, el deterioro de la credibilidad de las políticas fiscales, especialmente en Europa, ante unas previsiones de déficit público menos favorables.

El encarecimiento de la financiación tiene además un impacto directo sobre las cuentas públicas. Edmond de Rothschild señala que el volumen de emisiones soberanas durante los seis primeros meses del año alcanzó casi 500.000 millones de dólares, 20.000 millones más que el anterior récord, registrado en 2020. En este sentido, el coste de financiación de la deuda representa ya más del 4% del PIB en Estados Unidos y el 3% en Francia.

Desde Wellington Management también apuntan al aumento de los déficits fiscales, la persistencia de las preocupaciones sobre la inflación, el incremento de las emisiones de deuda y el impacto de la política monetaria estadounidense como factores que han presionado al alza los rendimientos.

Según Wellington, después de que la Reserva Federal mantuviera sin cambios los tipos en julio, los inversores reaccionaron impulsando al alza los rendimientos de los bonos a más largo plazo, una forma de responder ante «la creciente incertidumbre en torno a las perspectivas de inflación y al nivel de tipos necesario para recuperar la estabilidad de precios».

Mirada puesta en la inflación

La evolución de la inflación será, por tanto, determinante. Desde Schroders consideran que los datos más sólidos de Estados Unidos están reduciendo las perspectivas de recortes de tipos de la Fed y aumentando la probabilidad de subidas durante el próximo año.

La gestora también advierte de que, aunque algunos factores pueden contribuir a aliviar la inflación, otros siguen presionando sobre los precios. Schroders espera que la inflación general estadounidense se mantenga por encima del 3% «a menos que el petróleo vuelva a los niveles anteriores a la guerra». Sin embargo, su conclusión es contundente: «La inflación sigue siendo demasiado alta».

Aunque, desde la gestora señalan que el escenario no es homogéneo para todos los mercados de deuda y mantienen su visión positiva sobre los bonos australianos y canadienses y ha mejorado su valoración de la deuda pública británica. Los expertos consideran que las preocupaciones energéticas se están disipando a medida que aumenta la posibilidad de un acuerdo con Irán y no espera que el Banco de Inglaterra suba los tipos, pese a que el mercado sigue descontando algunas subidas.

En Europa, sin embargo, la presión continúa y los analistas creen que el BCE mantendrá una postura restrictiva con previsiones que apuntan a una inflación subyacente por encima del objetivo en todos los horizontes temporales y escenarios. Por este motivo, la gestora considera los bonos alemanes una buena opción de posición corta frente a su posición larga en bonos británicos.

Entonces, ¿conviene subir los tipos?

Con todo esto, Edmond de Rothschild advierte además de que el aumento de los tipos reales puede convertirse en un freno para la actividad económica. Unos tipos reales elevados a largo plazo reducen los incentivos a la inversión de hogares y empresas y también dificultan los programas de inversión pública al elevar la rentabilidad necesaria para mantener la capacidad de repago de la deuda.

Ante este escenario, Wellington considera que la renta fija de mayor calidad sigue ofreciendo atractivo tanto por la generación de rentas como por su potencial de protección del capital en episodios de aversión al riesgo.

En general, el mensaje conjunto de las gestoras apunta a un mercado de deuda en el que los inversores tendrán que convivir con tipos elevados durante más tiempo, mientras la inflación, las necesidades de financiación de los gobiernos y las decisiones de los bancos centrales siguen marcando la evolución de las rentabilidades.