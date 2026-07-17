Mientras que Sanchez sigue celebrando las «buenas» cifras de la economía española, el organismo que se encarga de controlarlas, sigue sumando argumentos en su contra. En este sentido, el nuevo dato deuda de las Administraciones Públicas continúa aumentando bajo el mandato del Ejecutivo.

Así lo reflejan los últimos datos publicados este viernes por el Banco de España, que sitúan el endeudamiento público en 1,729 billones de euros al cierre de mayo de 2026, lo que supone 66.000 millones de euros más que hace un año, un incremento interanual del 4%.

Mientras tanto, el Gobierno sigue recordando que han bajado las cifras con respecto a 2025: la ratio de deuda sobre el PIB se situó en el 100,2%, dos puntos por debajo del 102,2% registrado en mayo de 2025.

Sin embargo, esa reducción porcentual convive con un hecho destacado por las propias cifras oficiales: el volumen total de deuda sigue aumentando frente a los 1,663 billones contabilizados un año antes. Y es más, Bruselas exige al Gobierno mantener su deuda por debajo del 100%, cosa que todavía queda lejos de lo que refleja el informe.

Mayor peso en las Administraciones

El mayor peso del endeudamiento corresponde al Estado. Según el Banco de España, la deuda estatal asciende ya a 1,575 billones de euros, tras crecer un 4,4% en tasa interanual, lo que equivale al 91,2% del PIB.

Por su parte, la deuda de la Seguridad Social aumenta un 7,9% hasta los 136.000 millones de euros, mientras que las comunidades autónomas elevan su endeudamiento un 2,1%, hasta los 343.000 millones.

Sólo las corporaciones locales reducen su deuda, con una caída del 9,4%, hasta los 21.000 millones de euros.

Aumento del pasivo

La evolución respecto al cierre de 2025 también refleja un aumento del pasivo público. Entre diciembre y mayo, la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se incrementó en 31.200 millones de euros.

De ese aumento, 26.100 millones corresponden al Estado, mientras que las comunidades autónomas añadieron 1.400 millones y las corporaciones locales 300 millones.

En resumen, el informe del Banco de España muestra igualmente que todos los principales instrumentos de financiación registran incrementos y es que aunque la ratio de deuda sobre el PIB continúa reduciéndose gracias al crecimiento de la economía nominal, el importe total del endeudamiento público sigue aumentando.

Incluso la deuda a corto plazo crece un 9,3% interanual, los préstamos a largo plazo un 5,6% y los valores representativos de deuda a largo plazo un 3,4%, reflejando que el recurso al endeudamiento continúa aumentando.