El coste de la deuda pública que Pedro Sánchez utiliza para dar prebendas a Cataluña y para financiar el sistema de pensiones ha tocado máximos desde que está en el poder, según los datos del Tesoro Público consultados por este periódico. En concreto, el tipo medio ha superado por primera vez desde 2018 la barrera del 2,3% en diciembre. Un porcentaje que continúa incrementándose a día de hoy con cada subasta.

En concreto, en el primer año con Sánchez en el poder (2019), el tipo medio de interés de la deuda del Estado fue 2,202%. A partir de ese momento, sobre todo a raíz de la pandemia, la tasa se fue reduciendo hasta encontrar un mínimo en 2021 de 1,642%.

Sin embargo, ese año supuso un punto de inflexión para el coste de la deuda pública española. La tasa comenzó a crecer a un ritmo vertiginoso hasta superar la barrera del 2,3% en octubre del 2025.

Ya en diciembre, el porcentaje se situaba en el 2,315%. Por tanto, esta cifra ha superado ya al interés que se debía pagar por la deuda en 2019, primer año entero con Pedro Sánchez en el poder, tocando, por tanto, un máximo en todo el tiempo que lleva gobernando.



Mientras tanto, la deuda pública española ha alcanzado un volumen histórico, situándose en máximos nunca vistos. Así, el endeudamiento del Estado ya ha superado los 1,7 billones de euros tras un repunte de 18.408 millones de euros. Una deuda que se paga cada vez más cara.

El coste de la deuda pública

De todas las partidas, la que más destaca es la deuda de la Seguridad Social, cuyo acreedor no es otro que el propio Estado. Esta es la artimaña que utiliza el Gobierno de Sánchez para ocultar el agujero de las pensiones, pues el endeudamiento de la institución está ya en los 126.173 millones de euros, lo que supone un 7,6% del PIB (Producto Interior Bruto).

Con todo, la administración central es quien acumula el grueso de la deuda pública. Del total, al cierre del tercer trimestre, alcanzó un nuevo récord de 1,57 billones de euros, un 94,8% del PIB, tras haber sumado 23.021 millones más con respecto al trimestre anterior.

Por otro lado, parte de la deuda está sirviendo para dar prebendas a Cataluña en un contexto en el que Sánchez depende de los votos del independentismo para continuar en el poder. El nuevo sistema elaborado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, así como la quita de deuda, que no significa otra cosa que centralizarla en el Estado, son ejemplos de ello.

Con respecto a lo primero, en términos absolutos, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid serían los territorios que más elevarían su financiación, aunque la realidad es muy distinta.

En porcentaje, los mayores incrementos recaerían en Murcia (casi un 19%) y Comunidad Valenciana (en torno al 17%), seguidas por Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña, todas ellas por encima del 13%. Madrid rondaría un aumento cercano al 8,5%.

Todo esto suponiendo que todos se sumaran al modelo. El mayor beneficio recaería en Cataluña, puesto que Andalucía se adecuaría a la realidad de su infrafinanciación, pero Cataluña recibiría más pese a que es de las más ricas.