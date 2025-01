Prueba el menú que cenan los soldados del Ejército español y su reacción no tiene precio

El creador de contenido «Aruncinante» ha compartido una vídeo sobre la ración del Ejército español, destacando su calidad y practicidad. En su vídeo, explica que la ración ha mejorado mucho respecto a las antiguas versiones; incluye elementos variados como dos latas de cacahuetes, bebidas isotónicas de limón, pan galleta, barrita energética, gel hidroalcohólico, pastillas potabilizadoras y un plato principal de pasta carbonara. Además, para cerrar con un toque dulce, incluye mousse de chocolate y chicle. «Aruncinante» se muestra especialmente entusiasmado con la pasta carbonara, que asegura quiere probar a toda costa, y con el postre, que considera una delicia.

A lo largo del vídeo, «Aruncinante» prueba los frutos secos, que considera una combinación perfecta de almendras, pasas, cacahuetes, avellanas y nueces, y afirma que están «muy ricos». También elogia las bebidas isotónicas y, finalmente, destaca la barrita energética, que compara con una gominola, dando un gran aprobado por su sabor dulce pero no empalagoso. En general, la reseña transmite una sensación positiva sobre las ración del Ejército español, subrayando su sabor y funcionalidad.

Así es el menú del ejército español

El plato más esperado por «Aruncinante» es, sin duda, la pasta carbonara. Aunque al principio hubo un pequeño contratiempo con la preparación, ya que no siguió al pie de la letra las instrucciones y el agua no estaba lo suficientemente caliente, lo que resultó en una pasta algo cruda, el creador de contenido reconoció que el error fue suyo, debido a las prisas, pero a pesar de ello, la pasta tenía un sabor aceptable. A medida que la probaba, notó que la textura crujiente del macarrón empezó a gustarle más, y concluyó que, aunque no fue perfecta, la pasta estaba rica. En su opinión, un poco más de tiempo y agua más caliente habrían logrado una textura mejor y una carbonara más densa, pero en general, el sabor cumplió con sus expectativas.

El postre, el mousse de chocolate, fue otro de los momentos destacados del vídeo. Aunque el aspecto del mousse no convenció a «Aruncinante» al principio, rápidamente se dio cuenta de que, a pesar de su apariencia poco atractiva, sabía a chocolate. Sin embargo, no todo fue perfecto, ya que el sabor resultó algo artificial, una mezcla entre mousse y pudin. A pesar de esto, no dudó en darle el aprobado, destacando que, en un contexto tan extremo como el de comer en medio de un bosque, el postre resultó más que satisfactorio y cumplió su función como un dulce reconfortante.

Finalmente, «Aruncinante» se refirió al chicle, que, según él, fue el mejor elemento de toda la ración. A pesar de ser un producto simple, el chicle de menta fue la guinda del pastel para el creador de contenido.

Raciones militares de otros ejércitos

Las raciones militares de los ejércitos de todo el mundo varían en función de los recursos disponibles, las necesidades nutricionales y las condiciones climáticas y geográficas. A pesar de estas diferencias, todas comparten un objetivo común: proporcionar a los soldados alimentos nutritivos, prácticos y fáciles de transportar.

En primer lugar, las raciones del ejército de Estados Unidos, conocidas como MRE (Meal, Ready-to-Eat), son famosas por su durabilidad y variedad. Estas raciones incluyen una amplia gama de alimentos, desde guisos hasta snacks, y cada paquete está diseñado para cubrir las necesidades calóricas diarias de un soldado. Además de la comida, las MRE incluyen utensilios, una toallita húmeda, un paquete de sal, un kit para calentar la comida y, en ocasiones, bebidas energéticas.

En Reino Unido, las raciones del ejército se conocen como Operational Ration Packs (ORP). Al igual que las MRE, estas raciones son completas, con una variedad de platos, entre los que se incluyen curry, sopas y guisos. Además, incluyen alimentos de alto contenido energético como frutos secos, barritas de cereales y chocolates. Las raciones británicas también cuentan con una pequeña bebida, que generalmente es té.

En Francia, las raciones militares son conocidas como Rations de Comba y están diseñadas para ser sencillas y fáciles de preparar. Estas raciones se componen principalmente de conservas de alta calidad, como platos de pasta, estofados y carnes enlatadas. A menudo, también se incluye una barra de pan, galletas, chocolate y café. Aunque las raciones francesas son más sencillas en comparación con las de otros países, se centran en la calidad de los ingredientes y en mantener a los soldados alimentados con productos que son fáciles de consumir.

En Rusia, las raciones militares, IMR (Individual Packed Ration), están compuestas por una variedad de alimentos, incluidas sopas deshidratadas, carne en conserva, pan, pasteles, dulces y bebidas calientes como té o café. Las IMR son reconocidas por ser bastante calóricas, diseñadas para dar energía rápida y mantenerse en condiciones de frío extremo.