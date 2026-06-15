Alcaraz incorpora a su patrimonio un yate personalizado y valorado en 10 millones de euros

Alcaraz ha sabido bien cómo moverse fuera de las pistas de tenis. Dentro, ya ha demostrado que es un profesional dispuesto a dejarse la piel en cada partido, pero fuera ha demostrado que su estilo de vida abraza todo tipo de lujos. Lo hemos visto en sus campañas publicitarias, sus acuerdos, la destreza con la que posa delante de las cámaras en las editoriales y ha quedado más que reconfirmado en su último movimiento. Y es que el murciano acaba de adquirir el yate Sunreef Ultima 88, una de sus últimas adquisiciones que demuestra que es todo un referente de estilo de vida en su día a día.

Desde luego, Alcaraz ha sabido bien cómo encaminar la recuperación. El tenista murciano se retiró tras aquella primera ronda del Trofeo Conde de Godó debido a unas molestias en la muñeca derecha. Las mismas que le hicieron faltar este año a Madrid, Roma, Roland Garros, Queen’s y Wimbledon. Sin embargo, parece que la recuperación va avanzando y que en este tiempo Alcaraz ha aprovechado para mover parte de su patrimonio hacia su última adquisición.

En lo que a referente de estilo de vida se refiere, Carlos Alcaraz ha dejado ver que su influencia va mucho más allá de las pistas de tenis. Sus múltiples colaboraciones con firmas como Louis Vuitton, Rolex, BMW o Calvin Klein han ido construyendo poco a poco esa imagen joven y prémium del tenista. Pero lo último ha sido un gran capricho que se equipara al de su antecesor Rafa Nadal: un catamarán de grandes lujos.

Personalización y potencia naviera

Sunreef Ultima 88 no es un modelo cualquiera, sino una declaración de estilo en medio del mar. Este catamarán de gran lujo, que puede llegar a alcanzar una velocidad de hasta 26 nudos, dispone de todo tipo de comodidades y lujos, comenzando por que cada elemento del yate está completamente personalizado para el tenista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SUNREEF YACHTS OFFICIAL (@sunreefyachts)

El navío dispone de zonas comunes con gran iluminación gracias a los amplios ventanales de los que dispone. Cuenta, además, con todo tipo de detalles dispuestos para el tenista, como cuatro camarotes para invitados y una gran suite para el tenista situada en la proa.

Otra de las ventajas de este navío y que destaca su intención recreativa es que cuenta con acceso directo al mar para poder practicar deportes acuáticos, como pádel surf o motos acuáticas. Se suma a esto la incorporación de terrazas laterales desplegables y una plataforma hidráulica que permite alargar la experiencia en esta navegación hasta el mar.

Carlos Alcaraz no es el primer famoso en contar con yates de esta compañía. Se suman también a la lista de clientes de la famosa compañía Sunreef Yachts grandes personalidades. Rafael Nadal adquirió su Great White en Mallorca en 2020 y Fernando Alonso adquirió el Sunreef Power Eco 60, uno de los modelos sostenibles y eléctricos de la marca. Incluso Paris Hilton fue vista de vacaciones en un gran catamarán Sunreef junto a su familia, lo que generó bastante atención mediática.

Porque pocos son los que quieren perderse la comodidad y el lujo de este tipo de navíos, que han llevado a Sunreef Yachts a la fama por haber convertido el catamarán de lujo en una categoría premium.