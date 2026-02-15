Anabel Pantoja habla claro sobre su relación con David Rodríguez: "Un giro de 1.300 grados"

La relación de Anabel Pantoja y David Rodríguezha estado cargada de polémica desde el primer momento. Se conocieron gracias a un espectáculo internacional que organizó el equipo de Isabel Pantoja y desde entonces no se han separado. Tienen una hija en común y, cuando pueden, viven juntos, pero todavía hay mucha gente que duda de este noviazgo, así que la influencer ha dado un paso adelante para aclarar cuáles son sus verdaderos sentimientos.

Haciendo honor a la naturalidad que siempre le ha caracterizado, Anabel Pantoja ha recurrido a sus redes para mandar un mensaje que dice: «Febrero, 2023. Mi vida dio un giro, por una gira, de 1.300 grados. Conocí a un joven fisio cordobés que jamás pensé cruzarme mas en mi vida». La ex colaboradora de Telecinco ha hecho referencia a los conciertos que su tía Isabel dio fuera de España, pues fue este proyecto el que hizo que conociese al que actualmente es el padre de su hija.

Anabel Pantoja posando con su novio. (Foto: Instagram)

Anabel estuvo casada con el surfista Omar Sánchez, pero el matrimonio no llegó buen puerto, se separaron y la influencer fichó como concursante estrella de Supervivientes. Fue en este programa donde coincidió con el esgrimista Yulen Pereira y protagonizaron un romance que ocupó muchas portadas. Sin embargo, el destino terminó separándoles y justo después de la ruptura Anabel se enamoró de David, por eso muchos pusieron en cuestión sus sentimientos.

La influencer sorprendió a todos al anunciar que estaba embarazada y fue ahí cuando algunos comprendieron que su historia con David Rodríguez iba en serio. El problema es que viven en sitios diferentes. Anabel está asentada en Canarias, donde tiene una casa en propiedad, y su novio trabaja en Córdoba, así que no se puede mudar a la isla de forma definitiva. Ese ir y venir ha generado comentarios de todo tipo, por eso Pantoja ha querido recalcar que está muy enamorada de su pareja.

El mensaje de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja en los Premios Ídolo. (Foto: Gtres)

El mensaje de Anabel Pantoja va mucho más allá de las palabras que le ha dedicado a su novio. Lo importante es que ha abordado la polémica sin contemplaciones y ha reivindicado sus sentimientos. Le da igual lo que piense u opine la gente, pero por suerte sus seguidores se han tomado bien esa iniciativa y son muchos los que se han puesto en contacto con ella para darle la enhorabuena por su valentía.

«Hermosa familia. Me encanta la pareja que hacéis. Y con la niña, todo perfecto», le escribe una de sus fans. Y otra añade: «¡Qué fotos más bonitas! Una pareja de guapos. Y ahora una familia, me encanta».

Anabel ha acompañado sus palabras de una colección de imágenes que confirma lo que ha contado: su relación con David no se basa en expectativas, sino en sentimientos reales. Han superado muchos momentos complicados y ahora se encuentran en una buena etapa, por eso es el momento perfecto para dejar claro que la tormenta no ha podido con ellos. Incluso se ha llegado a dudar de la relación que la madre de Anabel tenía con su yerno, pero los hechos hablan por sí solos y, de momento, no hay pruebas que confirmen la supuesta crisis de la que muchos hablan.