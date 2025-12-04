Vox estalla contra el líder del PSOE de Torremolinos por sus «asquerosos» mensajes: «Debe dimitir»

Vox ha exigido este jueves la dimisión inmediata del líder del PSOE en Torremolinos, Antonio Navarro, si se confirman los supuestos mensajes «asquerosos» y «humillantes» enviados a una compañera de partido. El portavoz municipal de Vox, Francisco Garrido, ha cargado duramente contra el dirigente socialista y ha calificado de «intolerables» los hechos denunciados.

En declaraciones públicas, Garrido ha recordado que «el 25 de noviembre, Antonio Navarro presumía en redes sociales de apoyar a las mujeres en su lucha contra la violencia», y ha reprochado que ahora salgan a la luz mensajes «degradantes y humillantes» que habría escrito a una militante del PSOE. «Si se confirman, debe dimitir y ser destituido», ha afirmado con rotundidad.

Desde Vox también han criticado lo que consideran una doble vara de medir en el discurso socialista. «Respetamos la presunción de inocencia, pero resulta curioso que estos casos de acoso sexual siempre se den entre socialistas, los mismos que presumen ser los que más protegen a las mujeres. Su hipocresía no conoce límites», ha declarado el portavoz.

Garrido ha defendido que Vox «seguirá apostando por la protección real de todas las mujeres», a través de «políticas serias y efectivas que garanticen su seguridad», y ha denunciado el uso ideológico que, a su juicio, hace la izquierda del feminismo.

Antonio Navarro

La Fiscalía de Violencia sobre la Mujer de Málaga ha abierto este jueves diligencias contra Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, tras la denuncia presentada por una militante del partido que le acusa de acoso sexual.

La demanda presentada señala que en el último trimestre de 2021 la denunciante comenzó a recibir «mensajes de contenido sexual, insinuaciones y propuestas no deseadas ni consentidas», lo que generó en ella «un ambiente intimidatorio, degradante y humillante».

La mujer relata en el escrito una serie de mensajes enviados «en el trabajo, en horario nocturno y fuera del ámbito laboral», y también señala que esto le generaba «una presión insoportable e incluso miedo». Un día concreto, según la denuncia, le envió más de 50 mensajes consecutivos.