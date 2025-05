Ni ternera ni jamón: este restaurante asturiano prepara el cachopo con un ingrediente único en España

El cachopo es uno de los productos estrella de la gastronomía asturiana y estamos acostumbrados a verlo con ternera, jamón, queso y bien empanados. ¿Pero son los únicos que existen?

Aunque parezca mentira, una joya escondida de Asturias es el cachopo de bonito. Como lo oyes, el filete empanado más famoso de nuestra gastronomía puede hacerse con pescado.

El problema es que sólo lo suelen servir en restaurantes especializados, por lo que cuesta encontrar un sitio donde disfrutarlo. Por suerte, en el pequeño pueblo de San Juan de la Arena, tienen el local perfecto para catarlo: Las Malvinas.

¿Dónde comer el mejor cachopo de bonito de Asturias?

El cachopo de bonito es ideal para quienes no quieran comer carne, ya que sustituyen los filetes de ternera por los de bonito. Para que comerlo sea agradable, debe estar muy fresco, sin piel y sin espinas.

Sigue siendo un plato relativamente sencillo de preparar, pero requiere mucho más mimo por lo que hay pocos restaurantes, que se atreven a incluirlo en la carta.

Uno de los valientes es el restaurante Las Malvinas, en el pueblo de San Juan de la Arena. Este amplio local situado en la calle del Marqués de Argudín 75, en el concejo de Soto del Barco, es perfecto.

Los precios son asequibles en comparación con la calidad del producto, dispone de una terraza grandísima para los meses de verano y abre todos los días excepto los lunes.

Además, estar en un pueblo que parece sacado de un cuento de hadas ofrece la oportunidad de conocer un lugar rodeado de naturaleza y en el que podrás conectar con la esencia de Asturias.

Los asturianos eligen el mejor cachopo de bonito de toda España

Hay una prueba muy clara de que Las Malvinas es uno de los mejores restaurantes de Asturias para comer y es la opinión de todos los clientes que acuden a San Juan de la Arena.

«Una vez más merecen cada euro por su calidad y atención, siempre una sonrisa y un trato excelente. Es el mejor restaurante de San Juan de la Arena», resumía un comensal.

Todos coinciden en la calidad de la comida: «Ya hemos ido en otras ocasiones y la verdad es que nunca he puesto valoración, pero hoy ya no he podido contenerme. Está todo siempre mejor imposible. La comida espectacular, todo está rico».

El mismo cliente hablaba de la actitud de los camareros: «Jamás nos han puesto una mala cara ni nos han dado una mala contestación. Siempre son amables y serviciales. Así da gusto. Volveremos seguro».

¿Cómo identificar un buen cachopo de bonito asturiano?

Puede que nunca hayas probado un cachopo de bonito y no sepas si de verdad está bueno o te han servido algo de escasa calidad a precio de oro. Para saberlo, fíjate en alguno de estos detalles: