El plato más picante de España lo sirven en Madrid: debes firmar tu consentimiento antes de probarlo

Hay en restaurantes en Madrid con una lista de espera tan larga que puede parecer que vas a morirte mientras consigues mesa, pero sólo hay uno con un plato tan picante que podrías fallecer literalmente.

Puede parecer una broma o una estrategia de márketing, pero el restaurante tailandés Oam Thong, en el barrio de Las Tablas de Madrid, sirve el plato más picante de España.

De hecho, su sabor es tan intenso que antes de probarlo estás obligado a firmar un documento donde aceptas los posibles efectos secundarios y renuncias a tomar represalias contra el local. No es para menos, ya que podrías acabar con congestión en el pcho, taquicardia, náuseas y hasta convulsiones.

El secreto del plato más picante de toda España

El plato picante se llama Neua Magma y es una especie de reto culinario que no está al alcance de cualquiera. Sacan pecho de que sólo dos personas han conseguido terminárselo. Una de ellas fue el famoso creador de contenido Cenando con Pablo, que inmortalizó la gesta en su canal hace cinco años.

Desde el restaurante cuentan que algunas persona que han intentado comérselo por completo han acabado en urgencias. El premio por lograrlo es un diploma.

¿Pero por qué este plato es tan picante? La clave está en la Carolina Reaper, la guindilla más picante del mundo, originaria de Carolina del Sur y hasta mil veces más picante que el tabasco.

Su ingrediente activo es la capsaicina, una sustancia que la planta usa para defenderse y que, curiosamente, tiene efectos analgésicos si se consume de forma prolongada.

Y esto sólo es un ingrediente, hay otros que ayudan a que sea tan infernal. La salsa también lleva chile fresco, lemon grass, ajo, lima, cebolla, cilantro, jengibre, comino y pasta de gambas. Todo esto baña unas tiras de solomillo de buey que, para equilibrar el golpe de fuego, se rematan con un poco de albahaca fresca.

El reto viral del restaurante más picante de Madrid

En el restaurante están tan convencidos de que la mayoría de clientes no van a conseguir acabárselo, que hasta les dan ayuda. Junto al plato ofrecen pan bao y un vaso de leche, los dos mejores aliados contra el picor que llga desde la boca hasta el estómago.

Muchos clientes que lo prueban sienten náuseas, escozor y, en el mejor de los casos, comienzan a llorar descontroladamente. ¿Y cómo se les ocurrió hacer esta locura?

Todo nació a partir de que un cliente dijera que su plato picante no picaba tanto. El chef se lo tomó como un reto personal y decidió crear la receta más extrema posible.

El restaurante tailandés más famoso de Madrid

Si no quieres sufrir mientras comes, Oam Thong sigue siendo uno de los mejores restaurantes tailandeses de Madrid, y una prueba de que la capital es el mejor sitio para probar gastronomía internacional.

Un comensal se deshacía en elogios: «Suelo visitar este restaurante y no deja de sorprenderme. Siempre está buenísimo todo. Hoy he probado la sopa que me ha recomendado el dueño y estaba espectacular».

Y lo mejor de todo es que también te traen la comida a casa: «Hemos pedido a domicilio y estaba todo delicioso: los tallarines estilo tailandés, los rollitos y el pollo al curry rojo».