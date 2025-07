El senador estadounidense republicano Tom Cotton, y el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Rick Crawford, han reclamado a la Inteligencia Nacional de Estados Unidos que revise los acuerdos de cooperación con el Gobierno de Pedro Sánchez, tras los contratos adjudicados a la multinacional china Huawei para la gestión y almacenamiento digital de las escuchas telefónicas ordenadas por jueces y fiscales, que ascienden a un total de 12,3 millones de euros.

Así lo ha anunciado el propio Cotton en X, subrayando que «la adjudicación de contratos a Huawei demuestra que no se toman en serio la amenaza de China». El acuerdo de 12,3 millones de euros ha sido firmado por el Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska.

En el tuit adjunta la misiva que ambos han dirigido a la directora de Inteligencia Nacional de EEUU, Tulsi Gabbard, transmitiéndole su preocupación por el reciente acuerdo alcanzado por el Gobierno de Sánchez con Huawei. Le instan a revisar «los acuerdos para compartir información de inteligencia con el Gobierno de España, para así asegurar que ninguna información compartida con la Inteligencia, Defensa y servicios de imposición de la ley españoles revele secretos de seguridad nacional estadounidense al Partido Comunista de China (PCC)».

House Intel Chairman @RepRickCrawford and I have asked @DNIGabbard to review all intelligence sharing with Spain’s defense and law enforcement services.

Awarding contracts to Huawei shows they are not taking the threat from China seriously. pic.twitter.com/KqmqRFIiFD

— Tom Cotton (@SenTomCotton) July 17, 2025