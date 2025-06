Meloni celebra la «unidad» de la OTAN y desenmascara a Sánchez: «España ha firmado el mismo documento»

Giorgia Meloni ha retratado el doble discurso de Pedro Sánchez con el gasto en defensa. La primera ministra italiana ha asegurado que todos los países de la OTAN, incluida España, han firmado el mismo compromiso de alcanzar el 5% en 2035, a pesar de que Sánchez, en la rueda de prensa posterior a la cumbre de la Alianza Atlántica, ha asegurado que mantendrá la partida militar en el 2,1%.

Preguntada sobre la postura de España de pedir otro porcentaje de gasto en defensa, la primera ministra italiana negó cualquier divergencia o «tono polémico» durante la asamblea. «Italia ha hecho como España, que ha firmado el mismo documento que nosotros. Creo que no he escuchado en la intervención de nadie esta mañana temas polémicos o discordantes. Comunico oficialmente que hemos hecho como España o España ha hecho como nosotros, no lo sé, pero los 32 hemos hecho lo mismo», sostuvo.

Sobre las metas fijas, Meloni afirmó que son «significativas pero sostenibles para Italia», pues tendrá que elevar su gasto en defensa en un 1,5% en los próximos diez años -actualmente está en el 2% del PIB-, a lo que se añadirá otro 1,5% en gasto de seguridad. Esta segunda partida, detalló, podrá reforzar «materias mucho más amplias» como la protección de fronteras, lucha contra la inmigración irregular, Inteligencia Artificial o innovación.

«Serán recursos que servirán para mantener esta nación fuerte», dijo la mandataria, que prometió que «no se restará ni un solo euro» del estado del bienestar y descartó tener que recurrir a un eventual desvío presupuestario para acometer las inversiones.

Los 32 países de la Alianza Atlántica han reafirmado en su cumbre su «compromiso inquebrantable con la defensa colectiva» y su intención de invertir para 2035 un 5% de su PIB en defensa. Sin embargo, Sánchez ha mantenido que el gasto de España en Defensa será de 2,1% del PIB, calificándola de «una inversión suficiente, realista y compatible con nuestro modelo social y nuestro estado del bienestar».

Una afirmación que no comparten otros líderes de la Alianza. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha puesto en duda las cuentas de Sánchez. «Creen que pueden alcanzar el objetivo de capacidades con un 2,1%, la OTAN dice que tiene que ser un 3,5% como los demás. Todos los aliados informarán sobre cómo están alcanzando los objetivos. Así que ya veremos», ha sentenciado. Otros países de la Alianza Atlántica también descartan las cuentas de España en materia militar.

Esta misma mañana, el primer ministro belga, Bart De Wever, ha señalado que el objetivo del 5% es «realista» y es el que ha fijado la OTAN, que «no es tonta», para reforzar la defensa europea, por lo que ha subrayado que no hay cláusulas de escape posible a la senda de inversión pactada por los 32 aliados. «Me gustaría resaltar que no hay ninguna excepción», ha asegurado. Del lado de Grecia, el primer ministro, Kyriákos Mitsotákis, ha defendido asegurar un reparto justo de la carga y ha remarcado que no tiene sentido que «algunos países se aprovechen de los compromisos del resto de socios», incidiendo en que el compromiso con el 5% es vinculante.

Trump estalla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado a Sánchez, con hacer a España «pagar el doble» en aranceles porque considera que es «injusto» que se nieguen a alcanzar el 5% del producto interior bruto (PIB) en gasto militar, tal y como han firmado los socios de la OTAN en la cumbre de este miércoles. «Al final nos lo van a terminar pagando, porque no voy a permitir que eso ocurra», ha incidido el mandatario norteamericano.

«Son el único país que se va a quedar en el 2%, es tremendo, y su economía va muy bien», ha aseverado el presidente de EEUU. «Van un poco por libre, pero al final nos lo van a tener que pagar porque no voy a permitir que eso ocurra», ha subrayado. «Creo que lo que han hecho es terrible, ellos son el único país que no va a pagarlo», ha asegurado a las preguntas de los periodistas tras la cumbre de este miércoles de la OTAN. «Su economía podría verse arrasada si algo malo ocurre», ha advertido.