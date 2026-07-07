‘Looks’ con corsé: así se lleva la tendencia que arrasa este verano entre las invitadas más elegantes

Ya las redes sociales y las invitadas más elegantes nos venían adelantando que la temporada de bodas, bautizos y comuniones iba a estar protagonizada por los conjuntos de dos piezas. Pues a esta fórmula sólo ha habido que añadirle un requisito más: el de no tener que renunciar a la elegancia de un clásico atemporal como es el vestido palabra de honor. Al menos, su efecto, que se consigue con un elegante conjunto con corsé. Esta opción se ha convertido en una de las preferidas por las invitadas en esta temporada y te explicamos por qué.

La idea que tenemos del corsé tradicional no es la misma que la que encontramos en estos conjuntos. No hay rasgos de la lencería que marquen su diseño, sino que más bien se entienden como piezas escultóricas que visten el cuerpo de forma más original. La nueva generación de corsés se aleja completamente de esta idea más íntima y reservada para convertirse en un elemento estético y funcional a partes iguales dentro de un conjunto.

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Esta tendencia no viene sola, sino que responde, además, a la necesidad de creatividad para dar forma a conjuntos más originales que estamos viendo en las bodas. Ya no vale sólo con ser una invitada elegante, sino que ahora tu look tiene que hablar de ti y actuar como una declaración de intenciones. Hay quienes señalan como impulsor de este fenómeno a las redes sociales, que se han convertido en un canal abierto a críticas de estos looks.

De un vistazo puedes ver cómo los hauls de invitadas de boda se hacen cada vez más populares entre todo tipo de perfiles. Ver un buen look de boda ya no es algo reservado a las páginas de corazón de las principales revistas; por el contrario, las redes sociales han servido como herramienta para democratizar la popularización de estos looks y como una ventana abierta para mostrar todas sus posibilidades. Y en este sentido sí que podemos decir que ha jugado a favor de los estilismos, que cada vez son más atrevidos, originales y espectaculares.

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El triunfo del dos piezas

Viendo todas las posibilidades que ofrece este dos piezas, a nadie extraña que se haya impuesto como una supertendencia. Algo que ha marcado mucho este cambio de rumbo con las prendas hacia este tipo de eventos es el cambio de mentalidad a la hora de elegir modelitos. Eso de buscar un modelito para una ocasión se ha quedado en cierta medida viejuno, porque ahora lo que se busca es la versatilidad de la prenda que entra en el armario. Es decir, que si quieres al día siguiente combinar el corsé en cuestión con unos vaqueros para conseguir un look más informal, puedes hacerlo perfectamente.

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En este sentido, los conjuntos con corsé se han sabido adaptar a todo tipo de estilos y tendencias. Están disponibles para las invitadas que quieren ir con falda, pero también con pantalones. Puedes tener el efecto vestido cuando lo combinas con una parte inferior del mismo estampado, o, de lo contrario, dale el protagonismo que se merece jugando con los tejidos y los volúmenes.

Cómo combinarlo

Existe una infinidad de posibilidades para una misma pieza. En Bimani, una de las firmas detrás de este gran fenómeno y del triunfo del corsé, se puede encontrar este modelo en su versión más clásica o más ponible. Hablamos de cuando el corsé es una prolongación de la parte superior, o viceversa, dando el efecto de que se trata de un conjunto de una sola pieza, pero jugando con esa posibilidad de encuadrarlo con otras piezas.

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Pueden verse de esta forma en todas sus versiones, siendo las telas lisas la opción elegida por muchas invitadas al ser las más seguras. Quienes buscan arriesgar siempre pueden hacerlo añadiendo un toque extra de color al conjunto, con estampados que pueden jugar con la elegancia de las rayas o adaptarse a las estaciones. Sin ir más lejos, la gama inspiracional del propio verano está vistiendo a muchas de las invitadas que eligen estos looks.

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El riesgo y la creatividad van evolucionando en los looks donde el corsé adquiere su sentido más escultórico. Esos en los que los plisados y la arquitectura del escote toman el protagonismo total de la prenda. Incluso hay elegantes opciones con pedrería y un toque más burlesque que, bien combinados, están convirtiéndose en una opción estrella entre las invitadas más elegantes.

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Luego entra el juego que cada una quiera darle a los complementos. Porque en un corsé sencillo, los broches, que tanto estamos viendo esta temporada, son un elemento que puede dar mucho juego a esta prenda. Incluso el juego con joyería, complementos o todo tipo de accesorio puede relacionarse con el corsé de forma que reinterpretan lo clásico con una mirada actual.

También para las novias

El momento novia ya no se entiende sin tener en cuenta el momento de la preboda. No es raro ver aquí cómo las invitadas y las novias comparten tendencias, mucho menos si este tipo de conjuntos han formado parte del historial de grandes firmas. Si entramos en la importancia de este momento, la novia trata de crear un puente entre su estilo personal y el vestido de las nupcias a través de una elección que denota elegancia, refleje la importancia del momento y juegue con los códigos que dictaminan las tendencias del momento.

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Sí que tiene ciertas diferencias con el tipo de corsés que veremos en las invitadas, ya que aquí la pedrería o los volúmenes no suelen tener tanto peso. Por el contrario, sí que se ven más bordados, opciones lisas o incluso plisados, que además dan una sensación mucho más fresca y veraniega. Donde la elección de la tela también se impone y clásicos como la seda son una opción muy repetida. Comparte popularidad con los satinados, por ese guiño tradicional a los vestidos de boda que tanto está triunfando entre los estilismos de la preboda.