Aurelio Rojas, cardiólogo, sobre cómo actuar ante un desmayo inminente: «El famoso caramelito o la Coca Cola no vale para nada»

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Los desmayos están a la orden del día en nuestra sociedad y más en épocas de altas temperaturas o en momentos donde nos encontramos expuestos al sol de forma directa durante mucho tiempo. Aurelio Rojas, cardiólogo, explica a través de su canal de TikTok el problema con el que se encuentra en su consulta en la época veraniega en relación con las lipotimias.

Aparte de las típicas recomendaciones (necesarias) de hidratarnos bien y evitar las horas de máximo calor, desmiente el mito de que un caramelo o una Coca-Cola (refiriéndose a dosis de azúcar) sirve para evitar un desmayo inminente.

Maniobras ante síntomas de desmayo

Aurelio Rojas nos deja 3 maniobras que podemos hacer cuando empezamos a notar los primeros síntomas de desmayo.

Para la primera es necesario estar de pie, juntando nuestras manos en un agarre de cuenco o cuchara. Con las manos juntadas en forma de gancho , tiraremos fuerte en direcciones opuestas, forzando el agarre durante 20 segundos.

, tiraremos fuerte en direcciones opuestas, forzando el agarre durante 20 segundos. Una más sencilla que recomienda es abandonar la posición de estar de pie y agacharnos hasta ponernos en cuclillas hasta que los síntomas desaparezcan.

hasta que los síntomas desaparezcan. En caso de que no funcione o no desaparezcan los síntomas, recurre a una maniobra muy utilizada y efectiva. Tumbarnos boca arriba elevando las piernas, con el fin de hacer circular la sangre de las piernas a la cabeza.

¿Por qué suceden las lipotimias?

Las lipotimias o desmayos son pérdidas de conocimiento breves provocadas por una disminución temporal del flujo sanguíneo en el cerebro. El calor actúa como un fuerte vasodilatador. Para enfriarse, el cuerpo ensancha los vasos sanguíneos y desvía la sangre hacia la piel. Esto hace que la presión arterial disminuya y que la gravedad acumule la sangre en las piernas, reduciendo temporalmente el flujo de oxígeno al cerebro.

Los casos más comunes en verano suceden por esfuerzos físicos en horas de altas temperaturas, por levantarnos rápido estando en posiciones de reposo, como estar tumbado en una toalla en la playa. También se producen desmayos después de comer (se desvía sangre a realizar la digestión), por deshidratación y por exponernos directamente al sol.