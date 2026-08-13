Jaume Fontanals, experto en microbiota: “El zumo de naranja no es saludable, en 250 ml contiene seis cucharadas de azúcar”

El doctor Jaume Fontanals Jorba, experto en microbiota y salud intestinal, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha avisado de los peligros que entraña el zumo de naranja. Como alternativa, ha recomendado consumir la fruta directamente por el exceso de azúcar que contienen estos jugos que muchas veces nos presentan en los bares. Consulta en este artículo todo lo que dice este experto en la materia sobre el zumo de naranja.

El zumo de naranja es un clásico de España y de muchos bares que ofrecen este manjar con los desayunos. Además, en todos los supermercados podemos encontrar bricks de zumo que rinden tributo a una de las frutas más cotizadas de España: la naranja. Esta joya de nuestro país es rica en vitamina C, fibra, potasio, antioxidantes y aporta notables beneficios para la salud de las personas. Esto cuando se consume sola, porque en su versión zumo contiene un peligro: el exceso de azúcar.

Por ello, el doctor Jaume Fontanals Jorba, experto en microbiota, ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha dejado claro que esta no es una opción saludable. «¿Crees que el zumo de naranja es siempre una opción saludable? ¡Piénsalo de nuevo! En solo un minuto, te explico por qué ese vaso de zumo podría contener mucho más azúcar de lo que imaginas», dice el titular de un vídeo en el que ha desvelado las verdades del granjero.

Los peligros del zumo de naranja

«Si crees que el zumo de naranja siempre es una opción saludable, espérate y te lo explico», comienza diciendo en su intervención en la que informa a los consumidores que: «Un vaso de aproximadamente 250 ml de zumo de naranja tiene entre 20 y 25 gramos de azúcar».

#AdiósAzúcaresAñadidos #TipsDeSalud #DietaEquilibrada #Bienestar #DrFontanals #HábitosSaludables #CuidatuCuerpo ♬ Epic Music(863502) – Draganov89 @dr.fontanals ¿Crees que el zumo de naranja es siempre una opción saludable? 🍊🤔 ¡Piénsalo de nuevo! En solo un minuto, te explico por qué ese vaso de zumo podría contener mucho más azúcar de lo que imaginas 😱. 📊 ¿Sabías que un solo vaso de 250 ml puede tener hasta 25 gramos de azúcar? Eso es casi todo el límite diario recomendado por la OMS 😳. Sin mencionar que muchas versiones comerciales tienen azúcares añadidos. Pero no te preocupes, tengo alternativas fáciles y saludables para ti 😉: 🍊 Come la fruta entera: obtienes fibra y nutrientes sin ese exceso de azúcar que encuentras en los zumos. 💧 Opta por agua o infusiones sin azúcar para mantenerte hidratado y saludable. Recuerda, la clave está en las pequeñas decisiones que tomamos cada día. ¡Tu cuerpo te lo agradecerá! 💪✨ 🔗 Mira el video completo y descubre más tips para llevar una vida más sana. #SaludableEsMejor

«Para que te hagas una idea, son seis cucharaditas de azúcar que estás añadiendo», informa este experto en la materia que aporta más datos: «La OMS sugiere que tienes que consumir 25 g de azúcar al día y tú con un simple vasito ya te estás poniendo al límite». «Tienes que entender que para hacer este zumo se han utilizado mínimo unas tres o cuatro naranjas. De normal no vas a consumir eso, por lo tanto no tiene ningún sentido que te lo bebas», añade.

Por ello, Jaume Fontanals recomienda consumir la fruta sin la necesidad de convertirla en zumo. «Consumir solamente la fruta te va a aportar la fibra necesaria, te va a mantener saciado y, más importante: va a controlar esos picos de glucosa que puedes llegar a tener. Es decir, un win-win para tu salud y microbiota intestinal», dice a la vez que informa que ofrece otras alternativas como agua o infusiones sin azúcar.

«Eso no quiere decir que una vez al mes te pidas un zumito de naranja y lo disfrutes, pero sobre todo es importante: ten control de tus acciones porque somos lo que comemos», finaliza en un video que cuenta con miles de reproducciones.