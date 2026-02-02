Los expertos alertan y está confirmado: el aviso que te afecta si tomas zumo de naranja por la mañana

Hay una serie de alimentos y bebidas que se consideran un clásico en el desayuno, y uno de ellos es el zumo de naranja. Fresco, rico en vitamina C y con un sabor delicioso, parece la opción perfecta para empezar el día con energía tanto a nivel físico como mental. Sin embargo, los expertos advierten: podría ser más perjudicial de lo que todo el mundo cree.

Los profesionales de la salud apuntan a dos grandes «problemas». Por un lado, el alto contenido en azúcar natural. que se absorbe muy rápido y provoca un pico de glucosa en sangre que a largo plazo puede dar lugar a desequilibrios metabólicos. Y, por otro lado, el ácido cítrico, que puede irritar la mucosa y provocar molestias, como inflamación, ardor o acidez.

¿El zumo de naranja es saludable?

Una de las principales cuestiones que señalan los expertos es que al no tomar la fruta entera y quedarse únicamente con el zumo, se pierde la fibra que ayuda a regular la absorción del azúcar y a cuidar la digestión. Por otro lado, insisten en la importancia de moderar la cantidad de naranjas que se utilizan a la hora de preparar el zumo: «Al final el problema es más de dosis que de ingesta. El zumo tiene el azúcar de tres o cuatro naranjas. Tú no te tomarías cuatro naranjas a la vez, claro. Ya solo por eso me parece peliagudo decir que el zumo es igual o mejor que la naranja», señala Nicolas Usandizaga, según recoge el diario AS.

«Una naranja entera es mucho mejor que tomar el zumo de fruta porque la naranja tiene mucha fibra. En el albedo, que es esa parte blanca que está entre la cáscara y la pulpa, es donde hay mayor concentración de compuestos bioactivos antioxidantes. Eso se pierde en el zumo. Lo que queda es fundamentalmente agua y azúcar», apunta el doctor Miguel Ángel Martínez González, catedrático del Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra.

¿Hay que dejar de tomarlo?

Los expertos hacen especial hincapié en que los extremos siempre son malos, por lo que no se trata de «demonizar» al zumo de naranjal. Ahora bien, hay que controlar las cantidades, y lo ideal es beber medio vaso dos o tres por semana. Esta cantidad ofrece el 75% de las necesidades diarias de vitamina C para una persona adulta. Además, aporta potasio y ácido fólico, dos nutrientes clave para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Y no hay que olvidarse de los antioxidantes, que protegen tanto la piel como las células del estrés oxidativo.

#AdiósAzúcaresAñadidos #TipsDeSalud #DietaEquilibrada #Bienestar #DrFontanals #HábitosSaludables #CuidatuCuerpo ♬ Epic Music(863502) – Draganov89 @dr.fontanals ¿Crees que el zumo de naranja es siempre una opción saludable? 🍊🤔 ¡Piénsalo de nuevo! En solo un minuto, te explico por qué ese vaso de zumo podría contener mucho más azúcar de lo que imaginas 😱. 📊 ¿Sabías que un solo vaso de 250 ml puede tener hasta 25 gramos de azúcar? Eso es casi todo el límite diario recomendado por la OMS 😳. Sin mencionar que muchas versiones comerciales tienen azúcares añadidos. Pero no te preocupes, tengo alternativas fáciles y saludables para ti 😉: 🍊 Come la fruta entera: obtienes fibra y nutrientes sin ese exceso de azúcar que encuentras en los zumos. 💧 Opta por agua o infusiones sin azúcar para mantenerte hidratado y saludable. Recuerda, la clave está en las pequeñas decisiones que tomamos cada día. ¡Tu cuerpo te lo agradecerá! 💪✨ 🔗 Mira el video completo y descubre más tips para llevar una vida más sana. #SaludableEsMejor

«Si crees que el zumo de naranja siempre es una opción saludable, conviene matizarlo. Un vaso de unos 250 ml de zumo de naranja contiene entre 20 y 25 gramos de azúcar, lo que equivale aproximadamente a seis cucharaditas; para hacerse una idea, la Organización Mundial de la Salud recomienda no superar los 25 gramos de azúcar libre al día, por lo que con un solo vaso ya se alcanza ese límite. Esto ocurre porque para elaborar ese zumo se utilizan, como mínimo, entre tres y cuatro naranjas, una cantidad que normalmente no se consume de una sola vez en forma de fruta entera. En cambio, comer la naranja completa aporta fibra, ayuda a mantener la saciedad y, lo más importante, contribuye a controlar los picos de glucosa en sangre, lo que supone un beneficio tanto para la salud general como para la microbiota intestinal», comenta el Dr. Jaume Fontanals Jorba, experto en microbiota y salud digestiva.

Historia

Originaria del sureste de China y del norte de Birmania, la naranja es conocida en la cuenca mediterránea desde hace unos tres mil años; desde su lugar de origen se extendió a Japón y, a través de la India y la Ruta de la Seda, llegó a Occidente. Los árabes la introdujeron en el sur de España en el siglo X, aunque el naranjo dulce no se difundió ampliamente hasta alrededor de 1450, momento a partir del cual se expandió por toda Europa y alcanzó una gran popularidad durante la segunda mitad del siglo XV.