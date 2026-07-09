La segunda ola de calor empieza a causar estragos en el centro de Palma: una mujer se desploma en la calle San Miguel
La mujer, de mediana edad, se ha desmayado en esta céntrica vía abarrotada de turistas, con 34 grados y humedad muy alta
Una mujer de mediana edad ha sufrido un desmayo en la céntrica y abarrotada calle San Miguel de Palma. El susto ha tenido lugar este mediodía cuando los termómetros en la calle marcaban ya 34 grados de temperatura, aunque la sensación real era de aún más bochorno a causa de la elevada humedad que es característica de Mallorca.
La imagen obtenida por OKBALEARES muestra a la mujer tendida en el suelo y auxiliada por sus acompañantes a base de abanicos. Una pareja de agentes de la Policía Local ha acudido rápidamente, ya que patrullan constantemente esta céntrica calle palmesana. Ellos son los que han pedido a los establecimientos comerciales cercanos agua para aliviar a la afectada.
En el momento del desmayo –que puede no haber sido el único–, Palma registraba 34 grados de temperatura, y subiendo, ya que la isla entera se encuentra afectada por el momento álgido de la segunda ola de calor que ha estado castigando a toda España.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves cielo poco nuboso o despejado con brumas y bancos de niebla matinales en Mallorca. Temperaturas en ligero ascenso, con mínimas de 20 a 27 grados (noche tropical o tórrida), y máximas que pueden alcanzar los 40 o 41 grados en interior de Mallorca y norte de Ibiza. Viento flojo, con predominio de la componente sur, y brisas débiles en Mallorca y Menorca.
También relacionado con las altas temperaturas, el pasado 23 de junio falleció un hombre de 58 años mientras trabajaba en una obra en la Cala de Sant Vicent, en el municipio de Pollença (Mallorca), en plena ola de calor.
Durante un momento de su jornada laboral, el hombre se sentó y se cayó, golpeándose en la cabeza. Todo apunta a que el hombre, de 48 años, sufrió un paro cardiaco, según fuentes próximas a la investigación.
Pese a que los sanitarios de los servicios de emergencias le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante un tiempo, no pudieron salvar su vida.