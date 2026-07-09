La segunda ola de calor empieza a causar estragos en el centro de Palma: una mujer se desploma en la calle San Miguel

Una mujer de mediana edad ha sufrido un desmayo en la céntrica y abarrotada calle San Miguel de Palma. El susto ha tenido lugar este mediodía cuando los termómetros en la calle marcaban ya 34 grados de temperatura, aunque la sensación real era de aún más bochorno a causa de la elevada humedad que es característica de Mallorca.

La imagen obtenida por OKBALEARES muestra a la mujer tendida en el suelo y auxiliada por sus acompañantes a base de abanicos. Una pareja de agentes de la Policía Local ha acudido rápidamente, ya que patrullan constantemente esta céntrica calle palmesana. Ellos son los que han pedido a los establecimientos comerciales cercanos agua para aliviar a la afectada.

En el momento del desmayo –que puede no haber sido el único–, Palma registraba 34 grados de temperatura, y subiendo, ya que la isla entera se encuentra afectada por el momento álgido de la segunda ola de calor que ha estado castigando a toda España.