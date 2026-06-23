Muere un operario de 58 años en Mallorca en plena ola de calor mientras trabajaba en una obra

Un hombre de 58 años ha muerto la tarde de este martes mientras trabajaba en una obra en la cala de Sant Vicent, en el municipio de Pollença, en Mallorca en plena ola de calor.

Durante un momento de su jornada laboral, el hombre se ha sentado y se ha caído, golpeándose en la cabeza. Todo apunta a que el hombre, de 48 años, ha sufrido un paro cardiaco, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

Pese a que los sanitarios de los servicios de emergencias le han practicado maniobras de reanimación cardiopulmonar durante un tiempo, no han podido salvar su vida.

El trabajador ha fallecido alrededor de las 16.40 horas. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte.

Hay que apuntar que casi toda España está este martes en aviso por altas temperaturas, en un día en el que diez comunidades autónomas (CCAA) están en nivel naranja y Baleares en nivel de alerta amarillo, donde se pueden alcanzar los 38 ºC.

A su vez, se prevén noches tropicales (mínimas por encima de los 20ºC), o incluso tórridas (por encima de los 25ºC), en amplias zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos.